Primeras retenciones en la AP-8 en Irun, con la frontera otra vez cerrada para camiones en Biriatou

Al menos cinco kilómetros de retenciones se registran a primera hora de este martes en la AP-8, a la altura del kilómetro 0 en Irun, en sentido Baiona. La Dirección de Tráfico ha activado medidas especiales de regulación para camiones, mientras se mantiene la atención puesta en la muga de Biriatou, donde podría repetirse el colapso de ayer. La frontera está cerrada para camiones desde primera hora de la mañana.

Según ha informado el servicio de tráfico, las retenciones afectan a todos los vehículos, y desde las 07:00 hasta las 17:00 horas se aplican restricciones específicas para el tránsito de camiones en ese punto de la autopista. Para cualquier incidencia, se recuerda que está disponible el teléfono 011.

La situación se produce tras el caos registrado en la muga de Biriatou, cuando las protestas de los ganaderos de Iparralde llevaron a las autoridades francesas a cerrar el paso a camiones de más de 7,5 toneladas. Como consecuencia, se generaron retenciones de hasta 13 kilómetros en la AP-8, que llegaron hasta Oiartzun y Errenteria, y se extendieron también a otras vías como la N-121-A o la GI-20.

Tras una jornada de colapso, la muga se reabrió en torno a las 20:00 horas y ha permanecido abierta durante la noche.