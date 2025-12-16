9 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Irun, en sentido Baiona, por las protestas de los agricultores
Aunque el peaje de Biriatu permanece abierto en sentido Iparralde, los camiones circulan lentamente.
Las protestas que los agricultores de Iparralde están llevando a cabo contra las medidas del gobierno francés para combatir la dermatosis nodular está complicando la circulación en la AP-8, en Irun, en sentido Baiona.
A las 08:30 horas, las retenciones de camiones alcanzaban los 9 kilómetros, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los vehículos pesados ocupan el carril derecho.
Aunque el peaje de Biriatu permanece abierto en sentido Iparralde, los camiones circulan "muy lentamente". Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han precisado que "en cualquier momento" las autoridades francesas pueden decretar el cierre del peaje de Biriatu al tránsito de camiones de más 7500 kilos como lo hicieron el lunes a mediodía.
Además, la presencia de decenas de camiones complica la circulación en la N-121-A.
El Gobierno Vasco recomienda consultar el estado de las carreteras a través de la página web de Tráfico, en X (@trafikoaEJGV) y en el teléfono 011 (de atención 24 horas).
Te puede interesar
Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo insta a las partes a sentarse y dialogar porque "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".
El Ministerio de Trabajo cierra con CC. OO. y UGT un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
Con el acuerdo se ampliaría de dos a 10 días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar. Trabajo negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma se apruebe.
Los agricultores seguirán con las protestas hasta que París cambie el protocolo de la dermatosis nodular
Las protestas de los ganaderos de Iparralde continúan por tercer día consecutivo. Denuncian las medidas contra la dermatosis nodular establecidas por el Gobierno francés, y avisan de que seguirán movilizándose hasta que el ministro de Agricultura modifique el protocolo que obliga a sacrificar todas las vacas ante un caso positivo.
El presidente de BBK Xabier Sagredo dejará el cargo
Según ha podido saber EITB, ha tomado la decisión por “motivos profesionales”.
Eusko Ganberak, ante la huelga general por el SMI, apuesta por negociar "hasta el amanecer" pero rechaza las "amenazas"
Tras la convocatoria de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de una huelga general en Hegoalde para el 17 de marzo, el presidente de la alianza entre las cámaras de Álava, Bilbao y Gipuzkoa, Gregorio Rojo, ha apostado por “hablar” con los sindicatos.
El Ministerio de Sanidad llega a un preacuerdo con la mayoría de sindicatos, que suspenden la huelga de enero
El preacuerdo al que han llegado las centrales CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde en la mesa de negociación del estatuto marco incorpora reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Los sindicatos médicos, por su parte, mantienen las movilizaciones a la espera de reunirse con Sanidad.
El Gobierno español anuncia un billete de transporte único de 60 euros al mes
El bono incluye trenes de Renfe y autobuses de largo recorrido, y entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero. Para los y las jóvenes, el abono costará 30 euros.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde convocan huelga general en Hegoalde el 17 de marzo por un SMI propio
Este anuncio ha sido realizado en el marco de una rueda de prensa ofrecida por estas centrales sindicales en Bilbao, en la que han señalado que esta iniciativa se desarrollará bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.
Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia
El fallo obliga además a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.