9 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Irun, en sentido Baiona, por las protestas de los agricultores

Aunque el peaje de Biriatu permanece abierto en sentido Iparralde, los camiones circulan lentamente.

Retenciones en Biriatu. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: 9 kilometroko ilarak AP-8an, Irunen eta Iparralderako noranzkoan, nekazarien protesten eraginez
EITB

Última actualización

Las protestas que los agricultores de Iparralde están llevando a cabo contra las medidas del gobierno francés para combatir la dermatosis nodular está complicando la circulación en la AP-8, en Irun, en sentido Baiona. 

A las 08:30 horas, las retenciones de camiones alcanzaban los 9 kilómetros, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los vehículos pesados ocupan el carril derecho. 

Aunque el peaje de Biriatu permanece abierto en sentido Iparralde, los camiones circulan "muy lentamente". Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han precisado que "en cualquier momento" las autoridades francesas pueden decretar el cierre del peaje de Biriatu al tránsito de camiones de más 7500 kilos como lo hicieron el lunes a mediodía.

Además, la presencia de decenas de camiones complica la circulación en la N-121-A. 

El Gobierno Vasco recomienda consultar el estado de las carreteras a través de la página web de Tráfico, en X (@trafikoaEJGV) y en el teléfono 011 (de atención 24 horas).

El peaje de Biriatou se cierra al tráfico de camiones pesados en sentido Iparralde por las protestas de los agricultores
