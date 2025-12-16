NEKAZARIEN PROTESTA
9 kilometroko ilarak AP-8an, Irunen eta Iparralderako noranzkoan, nekazarien protesten eraginez

Biriatuko bidesaria Iparralderako noranzkoan irekita dagoen arren, kamioiak poliki doaz.
biriatu kamioi ilarak
Auto-ilarak Biriatun. Artxiboko argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Atzo gertatu bezala, egun korapilatsua izaten ari da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, Ipar Euskal Herriko nekazariak dermatosi nodularrari aurre egiteko Gobernuaren neurrien aurka antolatzen ari diren protestak direla eta. 

08:30ean kamioien auto ilarak 9 kilometrorainokoak ziren, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez. Ibilgailu astunak eskuineko erreia oztopatzen ari dira. 

Oraindik kamioientzat Biriatuko ordainlekua zabalik badago ere, pixkanaka ari dira aurrera egiten ibilgailu astunak. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko iturriek azaldu dutenez, Frantziako agintariek Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute, eta 7.500 kilotik gorako kamioiak ezin izango dira ibili Iparralderako noranzkoan, atzo gertatu bezala.  

Gainera, muga pasa ezinik gelditu diren kamioiak N-121-A errepidean pilatzen ari dira, Irunen. 

Eusko Jaurlaritzak errepidera atera aurretik unean uneko informazioa kontsultatzea gomendatzen du www.trafikoa.euskadi.eus webgunearen, @trafikoaEJGV X kontuaren eta 011 telefono-zenbakiaren bidez (24 orduz dago erabilgarri).

Biriatuko ordainlekua itxi egin dute, eta kamioi astunak ezin izango dira ibili Iparralderako noranzkoan, nekazarien protesten eraginez
