9 kilometroko ilarak AP-8an, Irunen eta Iparralderako noranzkoan, nekazarien protesten eraginez
Atzo gertatu bezala, egun korapilatsua izaten ari da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, Ipar Euskal Herriko nekazariak dermatosi nodularrari aurre egiteko Gobernuaren neurrien aurka antolatzen ari diren protestak direla eta.
08:30ean kamioien auto ilarak 9 kilometrorainokoak ziren, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez. Ibilgailu astunak eskuineko erreia oztopatzen ari dira.
Oraindik kamioientzat Biriatuko ordainlekua zabalik badago ere, pixkanaka ari dira aurrera egiten ibilgailu astunak. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko iturriek azaldu dutenez, Frantziako agintariek Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute, eta 7.500 kilotik gorako kamioiak ezin izango dira ibili Iparralderako noranzkoan, atzo gertatu bezala.
Gainera, muga pasa ezinik gelditu diren kamioiak N-121-A errepidean pilatzen ari dira, Irunen.
Eusko Jaurlaritzak errepidera atera aurretik unean uneko informazioa kontsultatzea gomendatzen du www.trafikoa.euskadi.eus webgunearen, @trafikoaEJGV X kontuaren eta 011 telefono-zenbakiaren bidez (24 orduz dago erabilgarri).
Lan Ministerioak CCOO eta UGT sindikatuekin akordio bat lortu du heriotzagatiko baimenak luzatzeko
Akordioarekin, bi lanegunetik 10 lanegunera luzatuko lirateke senide baten heriotzagatiko baimenak. Lan Ministerioak Parlamentuko taldeekin negoziatuko du araua onartzen dela bermatzeko.
Greba deialdia errespetatu arren, Torresek uste du ez dela Euskadin gutxieneko soldata lortzeko "modurik onena"
Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan kontseilariak esertzeko eta hitz egiteko eskatu die sindikatuei eta patronalari "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".
Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte
Hirugarren egunez, Iparraldeko abeltzainek A64 autobidea trabatu dute dermatosi nodularraren kontra Parisek abiatutako protokoloa salatzeko. Animalia bat kutsatuz gero, etxalde guztiko behiak hiltzea agindu du Gobernuak. Protokoloa aldatu arte, mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute laborariek.
Xabier Sagredo BBK-ko presidenteak kargua utziko du
EITBk jakin ahal izan duenez, "arrazoi profesionalengatik" hartu du erabakia.
Gutxieneko Soldata propioaren aldeko grebaren aurrean, "egunsentira arte" negoziatzearen alde dago Eusko Ganbera, baina "mehatxurik gabe"
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako Hegoaldean greba orokorra deitu ostean, Gregorio Rojo Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantzaren presidenteak sindikatuekin "hitz egitearen" alde egin du.
Osasun Ministerioak aurreakordioa lortu du sindikatu gehienekin eta urtarrileko lanuzteak etenda gelditu dira
CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES eta Cig-Saude sindikatuekin lortu dute aurreakordioa estatutu markoaren negoziazio-mahaian. Besteak beste bi aldarrikapen nagusi lortu dituzte: asteko 35 orduko lanaldia eta aurrerapenak erretiro partzialean eta erretiro aurreratuan. Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsi diete, Osasun Ministerioarekin biltzeko zain.
Espainiako Gobernuak iragarri du garraio-txartel bateratua martxan jarriko duela, hilean 60 euroan
Renferen trenak eta ibilbide luzeko autobusak hartzeko izango da erabilgarri, eta urtarrilaren bigarren hamabostalditik aurrera izango da indarrean. Gazteek 30 euroan izango dute bonua.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu dute martxoaren 17an Hegoaldean, LGS propio baten alde
Sindikatuek Bilbon emandako prentsaurreko batean egin dute iragarpena. Grebak 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' leloa izango du.
Kontsumo Ministerioak 64 milioiko isuna jarri dio Airbnb plataformari, lizentziarik gabeko etxeak iragartzeagatik
Isunaz gain, orain arte gaizki egindakoa zuzendu beharko du Airnbnb plataformak, argitaratutako lizentziarik gabeko etxebizitzak ezabatu eta horiei ezarritako isuna publiko egin beharko dute. Ebazpena irmoa da, horrenbestez, amaitu egin da bide administratiboa.