Frantziarako noranzkoan Biriatuko ordainlekua itxi dezaketela eta, "arretaz" jokatzeko eskatu dute

Bidegik eta Ertzaintzaren Gipuzkoako Trafikoko lurralde-unitateak zaintza-lanak areagotuko ditu eta segurtasun-neurriak hartuko dituzte, gerta daitezkeen zirkulazio-gorabeherek ahalik eta gutxien ergaiteko. 

laborariak donibane lohizune
Donibane Lohizuneko zubiaren blokeoa, igande honetan. Argazkia: Euskal Irratiak.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak "arretaz" jokatzeko eskatu du, astelehen goizean Biriatuko ordainlekua itxi dezaketelako, Frantziarako noranzkoan, egun hauetan nekazariak dermatosi nodularrari aurre egiteko gobernuaren neurrien aurka antolatzen ari diren protestak direla eta. Nekazarien kezka eta haserrea piztu dute neurriek, bereziki, positibo bat agertuz gero ustiategi bateko abelburu guztiak sakrifikatzeko beharrak.

Segurtasun Sailak adierazi duenez, Frantziako agintariek jakinarazi dutenez, A-63 eta A-64 autobideetan, Baiona eta Leskarre parean, aurreikusitako gorabeherek ez dute onera egin azken 48 orduetan eta, beraz, ez dute baztertzen Biriatuko ordainlekua ixtea, Iparralderako noranzkoan.

Igande gauerako eta astelehen goizerako aurreikusitako itxierak ibilgailu astunei ere eragingo lieke, eta, beraz, Eusko Jaurlaritzak kontuz ibiltzeko eskatu du, Frantziako agintariek gidariei Biriatuko ordainlekua ibilbide guztietan saihesteko eskatu baitiete.

Oraingoz, gauean eta eguneko lehen orduetan, ez dute itxi, eta trafikoa normal dago, auto-ilararik gabe, momentuz, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Hala ere, Bidegik eta Ertzaintzaren Gipuzkoako Trafikoko lurralde-unitateak zaintza-lanak areagotuko ditu eta segurtasun-neurriak hartuko dituzte, zirkulazio-gorabeherek ahalik eta ergain txikiena izateko trafikoan.  

Jaurlaritzak informazioa emango du mezularitza aldakorreko panelen, www.trafikoa.euskadi.eus webgunearen, X sare sozialaren eta 011 telefonoaren bidez (24 orduko arreta).

