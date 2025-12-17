TRAFIKOA
Lehen auto-ilarak AP-8an, Irunen, eta kamioiak ezin dira Biriatuko mugan zehar pasa

Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak daude lehen ordutik AP-8 autobidean, 0 kilometroan, Irunen, Baionarako noranzkoan. Kamioiak erregulatzeko neurri bereziak ezarri dituzte.

Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak daude lehen ordutik AP-8an, Irunen, 0 kilometroaren parean, Baionarako noranzkoan. Trafiko Zuzendaritzak kamioiak erregulatzeko neurri bereziak aktibatu ditu, eta arreta Biriatuko mugan jarri du, bertan atzoko kolapsoa errepikatu baitaiteke. Kamioiak ezin dira mugan zehar pasa, goizean goizetik. 

Trafiko-zerbitzuak jakinarazi duenez, 07:00etatik 17:00etara muga espezifikoak aplikatzen ari dira, autobideko puntu horretan kamioiak ibil daitezen.

Atzo Biriatuko mugan kaosa izan zen, Iparraldeko abeltzainen protesten ondorioz, Frantziako agintariek 7,5 tonako baino gehiagoko kamioiei bidea itxi baitzieten. Ondorioz, 13 kilometrorainoko auto-ilarak sortu ziren AP-8an, eta Oiartzun eta Errenteriaraino ere iritsi ziren, eta beste bide batzuetara ere zabaldu ziren, hala nola N-121-Ara eta GI-20ra.

Atzoko kolapsoaren ostean, muga 20:00ak inguruan ireki zen berriro, eta gauean irekita egon da.

Gainera, BI-30 errepidean, 15. kilometroan, Sondika parean, izandako istripu batek auto-ilarak eragin ditu Barakaldoko noranzkoan; erreietako bat itxi behar izan dute.

Ezbeharra BI-30 errepidean gertatu da, Sondikan, 15. kilometroan, Barakaldoko noranzkoan, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez. Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxita dago, eta auto-ilarak sortzen ari dira inguruan.

