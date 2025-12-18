Trece vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao, en Loiu, han sido desviados debido al fuerte viento del sur que ha azotado Bizkaia.

Según fuentes de Aena, el viento ha obligado a desviar vuelos que habían partido de Alicante, Menorca, Londres, París, Madrid, Tenerife, Barcelona, Granada, Estambul y Munich.

La mayoría han aterrizado en Foronda, en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, y uno ha sido desviado a Biarritz, pero otros han terminado en aeropuertos más lejanos de Asturias y Madrid.

El viento ha comenzado a afectar al tráfico aéreo desde las 10:30. Vuelos de Madrid, Múnich y Frankfurt han logrado aterrizar en Bizkaia. El aviso amarillo por viento estará activo hasta las 21:00.