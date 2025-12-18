PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: EITB Maratoia, Talgo vuelve a Euskadi y previsión económica para 2026

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
EITB Maratoia
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: EITB Maratoia, Talgo Euskadira itzuliko da eta 2026rako aurreikuspen ekonomikoa
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 18 de diciembre de 2025:

- EITB Maratoia: EITB Maratoia 2025 vive hoy su gran día: contará con un gran maratón de baile de 14 horas ininterrumpido en cuatro capitales. Será una jornada especial, centrada en la recaudación y las donaciones, que este año estará dedicada a la investigación del envejecimiento saludable, bajo el lema Larga vida a la buena vida. Son muchas las formas de realizar las aportaciones, y todas ellas ya están en marcha.

- Talgo: El lehendakari Pradales visitará las instalaciones de Talgo tras el acuerdo del nuevo Consejo de Administración de Talgo de devolver a Vitoria-Gasteiz la sede social y fiscal del fabricante de trenes. En el nuevo consejo de administración han entrado dos nuevos consejeros, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y Maite Echarri como representantes del consorcio Vasco. 

Previsiones económicas para la CAV: Confebask y Laboral Kutxa presentarán sus previsiones económicas para 2026. 

Economía Sociedad

Préstamo de trajes de baserritarra: “Sobre todo, vienen familias que no disponen de una red"

Orioko Herri Ikastola ha organizado, por segundo año consecutivo, un proyecto de préstamo de trajes de baserritarra dentro de la iniciativa "Piztu eta Eragin". Además de reutilizar la ropa, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias que no disponen de una red en la localidad. Abarcas, faldas, pañuelos, calcetines de lana...  se puede encontrar de todo , y estos días las familias tendrán la oportunidad de adquirir lo que necesiten. 

Guggenheim Urdaibai Stop atribuye al "trabajo de la ciudadanía" la paralización del proyecto

Un día después del carpetazo definitivo al proyecto Guggenheim Urdaibai, la plataforma  ha defendido que "esta victoria" es consecuencia del "constante trabajo realizado por innumerables personas". Por otra parte, ha anunciado un acto de celebración el próximo 7 de febrero en Gernika. En todo caso, la plataforma ha destacado que no acaba aquí su andadura y que seguirá trabajando el futuro de la comarca. 

El fallido Guggenheim de Urdaibai, un proyecto iniciado hace 17 años

Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.

