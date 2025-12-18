Será noticia: EITB Maratoia, Talgo vuelve a Euskadi y previsión económica para 2026

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 18 de diciembre de 2025:

- EITB Maratoia: EITB Maratoia 2025 vive hoy su gran día: contará con un gran maratón de baile de 14 horas ininterrumpido en cuatro capitales. Será una jornada especial, centrada en la recaudación y las donaciones, que este año estará dedicada a la investigación del envejecimiento saludable, bajo el lema Larga vida a la buena vida. Son muchas las formas de realizar las aportaciones, y todas ellas ya están en marcha.

- Talgo: El lehendakari Pradales visitará las instalaciones de Talgo tras el acuerdo del nuevo Consejo de Administración de Talgo de devolver a Vitoria-Gasteiz la sede social y fiscal del fabricante de trenes. En el nuevo consejo de administración han entrado dos nuevos consejeros, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y Maite Echarri como representantes del consorcio Vasco.

- Previsiones económicas para la CAV: Confebask y Laboral Kutxa presentarán sus previsiones económicas para 2026.