Albiste izango dira: EITB Maratoia, Talgo Euskadira itzuli da eta 2026rako aurreikuspen ekonomikoa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

EITB Maratoia
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB Maratoia: 2025ko EITB Maratoiak egun handia biziko du gaur: 14 orduko etenik gabeko dantza-maratoia egingo baitu lau hiriburutan. Urtero bezala, egun berezia izango da, eta bertan bildutakoa zahartze osasuntsua ikertzera bideratuko da. Asko dira ekarpenak egiteko moduak

- Talgo: Pradales lehendakariak Talgoren instalazioak bisitatuko ditu, Administrazio Kontseilu berriak trenen fabrikatzailearen egoitza sozial eta fiskala Gasteizera itzultzea erabaki ondoren. Administrazio kontseilu berrian bi kontseilari berri sartu dira, Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainaga eta Maite Echarri Euskal Partzuergoaren ordezkari gisa.

EAErako aurreikuspen ekonomikoak: Confebaskek eta Laboral Kutxak 2026rako aurreikuspen ekonomikoak aurkeztuko dituzte. 

Ekonomia Gizartea

Eider Gotxi (Guggenheim Urdaibai Stop): "Herritarron lanari esker lortu da Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera geratzea"

Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko bertan behera gelditu eta biharamunean, erakundeen jarrera "zurrun eta inposatzailearen aurrean" herria garaile atera dela azpimarratu du Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren bozeramaileak. Garaipena jai giroan ospatzeko otsailaren 7rako Gernikan antolatu duten ospakizunean parte hartzeko deia egin die herritarrei. Bestalde, Gotxik ohartarazi du plataformaren bidea ez dela bukatzen eta ontziola Muruetatik ateratzea izango dela hurrengo erronka. 

Urdaibaiko Guggenheim museoa baztertu dute, proiektua iragarri eta 17 urtera

Bi urteko azterketa eta hamaika eztabaidaren ondoren, Urdaibaiko Guggenheim proiektua baztertzearen erabakia hartu du Patronatuak. Orain hilabete, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak azaldu zuen luze joko zuela museoa eraikitzeko lurrak garbitzea, bai eta egitasmoaren aurkako salaketak epaitegietan argitzea ere. Eta kalean proiektuak kritika andana jaso izan du talde ekologisten eta herritarren aldetik.
