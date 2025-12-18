El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno español ha anunciado que remitirá a la Comisión Europea (CE) un plan de vacunación de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa bovina en Hego Euskal Herria y Aragón, limítrofes con el Estadro francés.

La medida responde al avance de la enfermedad en Francia, que se acerca peligrosamente a la muga. El Gobierno de Navarra ya solicitó este miércoles a la UE autorización para vacunar 120 000 cabezas de vacuno.

La dermatosis nodular contagiosa sigue avanzando en Francia. En las últimas horas se han detectado tres nuevos focos, lo que supone que "el virus circula libremente al norte de los Pirineos", según ha precisado el MAPA. Los focos se han encontrado en tres departamentos fronterizos franceses y, en consecuencia, las autoridades francesas han ampliado su plan de vacunación en esos territorios.

El Miniestrio de Agricultura ha subrayado que la vacunación de emergencia en las comarcas limítrofes "supone una protección adicional" para el resto de las comunidades autónomas, y que supone una "adaptación rápida del plan a la nueva realidad de la enfermedad en Francia". Así, distribuirán a las comunidades autónomas concernidas las dosis de vacunas necesarias del fondo estratégico adquirido tras la aparición de la enfermedad en el Estado español.

La DNC, también conocida como “enfermedad de la piel nodular”, es un virus altamente contagioso que afecta al ganado bovino y puede provocar graves pérdidas productivas y económicas. Su detección obliga al vaciado sanitario completo de la explotación. El riesgo de introducción en Hego Euskal Herria ha aumentado con los nuevos casos próximos a la muga, lo que ha motivado la aplicación de medidas preventivas urgentes y coordinadas.

Tal y como señaló ayer el Gobierno de Navarra, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa también están de acuerdo en adoptar las medidas necesarias.