Continúan las protestas agrícolas en Iparralde y toda Francia por la dermatitis bovina y el tratado con Mercosur

Las protestas de agricultores franceses contrarios al sacrificio sistemático de los rebaños afectados por la dermatosis nodular contagiosa han continuado este miércoles en Francia con cortes en más autopistas en el sur y suroeste. Lo han hecho en la víspera de la manifestación convocada en Bruselas contra el pacto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se oponen con firmeza.

Decenas de agricultores mantienen sus protestas y han cortado varias autopistas en el Estado francés, entre ellas la A-63, en la muga con Hego Euskal Herria.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande, cercano a la extrema derecha, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, han contestado con fuerza el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se haya detectado algún caso positivo y han sumado su ira contra las compensaciones que reciben, el Mercosur, la Política Agrícola Común (PAC) y el impuesto al carbono.

Por eso y, pese a que el Gobierno francés ha puesto en marcha un plan de urgencia para vacunar a 750 000 animales en un área de vigilancia que se ha extendido de ocho a diez departamentos, han manifestado su intención de mantener e incluso amplificar la protesta en la víspera de la cumbre europea que se celebrará a partir de mañana, jueves, en Bruselas, donde también hay convocada una manifestación agrícola contra el Mercosur y la reforma de la PAC.

Sobre el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que Francia se opondrá "muy firmemente" al acuerdo si las instituciones europeas intentan "imponerlo”. Para ello, los jefes de Estado y de Gobierno tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial prevista el sábado en Brasil.

Macron, que ha pedido un aplazamiento de la rúbrica, cree que el tratado aún adolece de "claridad sobre las tres condiciones exigidas" por Francia: cláusulas de salvaguardia "sólidas y operativas", respaldadas por el Parlamento Europeo el martes; medidas similares para garantizar la competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los europeos; así como controles a las importaciones.

Además de Francia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado que para su país también “es prematuro” firmar el acuerdo comercial.