Nekazarien protestek Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan jarraitzen dute dermatitis nodularragatik eta Mercosurren itunaren aurka
Dozenaka nekazarik hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatuan, tartean A-63a, Hego Euskal Herriko mugan.
Nekazariek dermatosi nodular kutsakorrak eragindako artaldeen sakrifizio sistematikoaren aurkako protestekin jarraitu dute asteazken honetan Frantziako Estatuan, eta hegoaldean eta hego-mendebaldean autobide gehiago itxi dituzte. Mobilizaziook Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-itunaren aurka Bruselan deitutako manifestazioaren bezperan egin dituzte.
Hala, dozenaka nekazarik protestei eutsi diete eta hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatuan, tartean A-63 autobidea, Hego Euskal Herriko mugan.
Nekazarien Koordinazioa (bigarren nekazal sindikatu handiena, eskuin muturretik hurbil dagoena) eta Nekazarien Konfederazioa (joera ezkertiarra duena) sindikatuek gogor erantzun diote artaldeak sakrifikatzeko protokoloari. Gainera, Mercosurrek, Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB) eta karbonoaren gaineko zergak jasotzen dituzten konpentsazioen aurkako haserrea areagotu dute.
Horregatik, eta Frantziako Gobernuak zortzi departamentutik hamarrera zabaldu den zaintza-eremuan 750.000 animaliari txertoa jartzeko premiazko plana abian jarri duen arren, protesta mantentzeko eta are zabaltzeko asmoa agertu dute, bihartik aurrera, osteguna, Bruselan egingo den Europako goi-bileraren bezperan.
Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko itunaren inguruan, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu du Frantziak "oso irmo" egingo duela akordioaren aurka, Europako erakundeak "inposatzen" saiatzen badira. Horretarako, estatuburuek eta gobernuburuek gehiengo kualifikatuarekin eman beharko liokete abala larunbatean Brasilen egitekoa zen merkataritza-ituna sinatzeari.
Macronek errubrika atzeratzea eskatu du, eta uste du itunak oraindik ez duela "argitasunik" Frantziak eskatutako hiru baldintzei buruz: babes-klausula "sendoak eta operatiboak"; lehia leiala bermatzeko antzeko neurriak, inportatutako produktuei eta europarrei arau berak aplikatuz; eta inportazioei kontrolak.
Frantziaz gain, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak adierazi du bere herrialdearentzat ere "goizegi" dela merkataritza akordioa sinatzeko.
Annie Genevard Frantziako Nekazaritza ministroak "lasaitasuna" eskatu du asteazken honetan, baina nekazariek trafiko mozketekin eta protestekin jarraituko dutela erantzun dute, "beharrezkoa bada".
Joan den ekainean behien dermatosi nodularra Savoian (Frantziako ekialdean) lehen aldiz agertu zenetik, Frantziako Gobernua birusaren hedapena geldiarazten saiatu da, animaliak sistematikoki hilez, kasu bat detektatu bezain laster, kaltetutako eremuan txertoa jarriz eta ganaduaren zirkulazioa murriztuz.
Gobernuak ganaduaren txertaketa bizkortzea erabaki zuen bart, eta txertaketa eremua zortzi departamentutatik hamarrera zabaltzea, Pirinioen iparraldeko eskualde osoa hartzen dutenak. Horretarako, albaitari publikoak, pribatuak, erretiratuak eta militarrak mobilizatuko ditu, bai eta 10 milioiko laguntza funtsa ere, hilketek eragindako abeltzainen galerak konpentsatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
ELAk, LABek eta Steilasek sektore publikoan euskaraz lan egiteko eta zerbitzua eskaintzeko eskubidea bermatzeko eskatu dute
Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren aurrean, alderdiei zerbitzu publikoetan euskaraz lan egin eta arreta jasotzeko bermeak emango dituen lege bat exijitu diete. LABek EAJri ausardia eskatu dio EH Bilduren proposamena babesteko. ELAk ere uste du EH Bilduren proposamena jeltzaleena baino hobea dela.
Nafarroak baimena eskatu dio EBri 120.000 abelbururi dermatosi nodularraren aurkako txertoa jartzeko
Aierdik azaldu duenez, azken egunotan gaitzaren bi foku atzeman ditu Frantziako Gobernuak, horietako bat, "Nafarroatik gertu dagoen eremu batean".
Martxoan hasiko dira Ertzaintzako lan-eskaintza publikoko azterketak, 150 plaza betetzeko
Probak plantilla indartzeko eta agenteen defizita estaltzeko planaren barruan sartzen dira.
Talgoren egoitza soziala eta fiskala Gasteizera itzuli da
Euskal partzuergoak (Sidenor, Finkatuz —Eusko Jaurlaritza— eta Vital) eta SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Gobernuaren menpeko sozietate publikoak egin dute horren alde. Halaber, taldearen egoitza soziala eta fiskala Ribabellosara (Araba) itzuliko da.
Unai Rementeria, BBK Fundazioaren presidente berria, Xabier Sagredoren ordez
Erakundearen Patronatua asteazken honetan bildu da, Bilbon, erabakia berresteko, ohar bidez jakinarazi duenez.
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eutsi egingo diote Urdaibain 300 milioi inbertitzeko planari
Aldundia, Jaurlaritzarekin batera eta "20 udalekin batera", uztailetik ari da "enpresen lehiakortasuna" bultzatzeko plana ezartzen, lurzoru industriala sortzeko, lanbide-heziketa indartzeko, eskualdean egon ohi diren sektore ekonomikoen indarguneei balioa emateko neurriak hartzeko eta horien inguruan jarduera berriak sortzen saiatzeko.
Pentsiodunen mugimendua 24 orduko itxialdi bat egiten ari da Gasteizen, ostegun honetako manifestazioen atarian
50 pentsiodun inguru 24 orduko itxialdi bat egiten ari dira Gasteizko Koroatzearen elizan. Bihar, itxialdia bukatuta, manifestazioa egingo dute Arabako hiriburuan, Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin parekatutako gutxieneko pentsioen osagarri bat aldarrikatzeko. Iruñean ere deituta dago manifestazioa.
Europak atzera egin du 2035ean errekuntza ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoan
Auto elektrikoen eskariaren moteltzeak, sektorearen presioak eta Txinaren lehiak eraman dute Europako Batzordea erabakia hartzera: errekuntza-autoen ekoizpen "mugatua" baimenduko du 2035etik aurrera.
Bat eta Barik txartelekin ordaindu daiteke gaurtik Lurraldebusen
Abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere ordaindu ahal izango da Bat eta Barik txartelekin, eta Gipuzkoako gainerako herrietan, berriz, ordaintzeko makinak egokitu ahala erabili ahal izango dira.