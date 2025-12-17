Nekazaritza
Nekazarien protestek Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan jarraitzen dute dermatitis nodularragatik eta Mercosurren itunaren aurka

Dozenaka nekazarik hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatuan, tartean A-63a, Hego Euskal Herriko mugan.

Carcasonne (France), 17/12/2025.- Farmers stage a protest on the A61 highway against the slaughter of entire herds amid rising concerns over lumpy skin disease outbreaks across the country, in Carcassonne, France, 17 December 2025. French authorities decided to slaughter entire cattle herds if a case of lumpy skin disease was detected, a decision criticized by the farmers already hit by export bans and severe economic losses. Several outbreaks of lumpy skin disease have been detected in France over the last months. The virus spread by insects affects cattle and buffalo but causes no risks to human health. (Protestas, Francia, Búfalo) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Dozenaka traktorek hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatu osoan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nekazariek dermatosi nodular kutsakorrak eragindako artaldeen sakrifizio sistematikoaren aurkako protestekin jarraitu dute asteazken honetan Frantziako Estatuan, eta hegoaldean eta hego-mendebaldean autobide gehiago itxi dituzte. Mobilizaziook Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-itunaren aurka Bruselan deitutako manifestazioaren bezperan egin dituzte.

Hala, dozenaka nekazarik protestei eutsi diete eta hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatuan, tartean A-63 autobidea, Hego Euskal Herriko mugan.

Nekazarien Koordinazioa (bigarren nekazal sindikatu handiena, eskuin muturretik hurbil dagoena) eta Nekazarien Konfederazioa (joera ezkertiarra duena) sindikatuek gogor erantzun diote artaldeak sakrifikatzeko protokoloari. Gainera, Mercosurrek, Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB) eta karbonoaren gaineko zergak jasotzen dituzten konpentsazioen aurkako haserrea areagotu dute.

Horregatik, eta Frantziako Gobernuak zortzi departamentutik hamarrera zabaldu den zaintza-eremuan 750.000 animaliari txertoa jartzeko premiazko plana abian jarri duen arren, protesta mantentzeko eta are zabaltzeko asmoa agertu dute, bihartik aurrera, osteguna, Bruselan egingo den Europako goi-bileraren bezperan.

Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko itunaren inguruan, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu du Frantziak "oso irmo" egingo duela akordioaren aurka, Europako erakundeak "inposatzen" saiatzen badira. Horretarako, estatuburuek eta gobernuburuek gehiengo kualifikatuarekin eman beharko liokete abala larunbatean Brasilen egitekoa zen merkataritza-ituna sinatzeari.

Macronek errubrika atzeratzea eskatu du, eta uste du itunak oraindik ez duela "argitasunik" Frantziak eskatutako hiru baldintzei buruz: babes-klausula "sendoak eta operatiboak"; lehia leiala bermatzeko antzeko neurriak, inportatutako produktuei eta europarrei arau berak aplikatuz; eta inportazioei kontrolak.

Frantziaz gain, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak adierazi du bere herrialdearentzat ere "goizegi" dela merkataritza akordioa sinatzeko.

Annie Genevard Frantziako Nekazaritza ministroak "lasaitasuna" eskatu du asteazken honetan, baina nekazariek trafiko mozketekin eta protestekin jarraituko dutela erantzun dute, "beharrezkoa bada".

Joan den ekainean behien dermatosi nodularra Savoian (Frantziako ekialdean) lehen aldiz agertu zenetik, Frantziako Gobernua birusaren hedapena geldiarazten saiatu da, animaliak sistematikoki hilez, kasu bat detektatu bezain laster, kaltetutako eremuan txertoa jarriz eta ganaduaren zirkulazioa murriztuz.

Gobernuak ganaduaren txertaketa bizkortzea erabaki zuen bart, eta txertaketa eremua zortzi departamentutatik hamarrera zabaltzea, Pirinioen iparraldeko eskualde osoa hartzen dutenak. Horretarako, albaitari publikoak, pribatuak, erretiratuak eta militarrak mobilizatuko ditu, bai eta 10 milioiko laguntza funtsa ere, hilketek eragindako abeltzainen galerak konpentsatzeko. 

