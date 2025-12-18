Dermatosi nodularra

Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko

Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.

Behiak, Bizkaiko larreetan. Irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak Europako Batzordeari eskatu dio Hego Euskal Herrian eta Aragoin premiazko txertaketa baimendu dezala dermatosi nodularrari aurre egiteko. Frantziako Estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu abelburuak, Nafarroan, Euskadin eta Aragoin, hain zuzen ere.

Dermatosi nodular kutsakorrak etenik gabe aurrera egiten jarraitzen du Frantzian, eta azken orduetan hiru foku atzeman dituzte. Nekazaritza Ministerioak adierazi du horrek esan nahi duela "birusa libreki zirkulatzen ari dela Pirinioen iparraldera".

Hala, mugan dauden eskualde horietan premiazko txertaketa egitea "babes neurri" bat dela nabarmendu du, gaitza gainerako autonomia erkidegoetara ez zabaltzeko. Espainiako Estatuak gaineratu duenez, txertoen dosiak banatuko dizkiete autonomia erkidego horiei.

Dermatosi nodularra birus oso kutsakorra da, behi-aziendari eragiten dio, eta ekoizpen- eta diru-galera larriak eragin ditzake. Izan ere, behin birusa abelburu batean atzemanez gero, ustiategia erabat hustu behar da.

Azken orduotan areagotu egin da gaitza Hego Euskal Herrian sartzeko arriskua, fokuak atzeman direlako mugatik nahiko gertu. Testuinguru horretan, premiazko prebentzio-neurri koordinatuak martxan jartzea erabaki da.

Nafarroako Gobernuak atzo adierazi zuen bezala, gaur Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak beharrezko neurriak hartzearekin ados daudela nabarmendu dute.

Nekazal protestak Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan behien dermatitisaren eta Mercosurrekiko itunaren aurka
