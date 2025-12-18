Bizkaibus acepta desde hoy la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago

Las unidades de Bizkaibus incorporan a partir de hoy la aceptación de la tarjeta Mugi de Gipuzkoa como medio de pago válido en toda su red.

Con esta medida se culmina el proceso de interoperabilidad del transporte público en Bizkaia, permitiendo a los usuarios de los tres territorios desplazarse por Bizkaia con su tarjeta habitual, mediante un sistema de pago integrado y homogéneo, según ha destacado la Diputación en un comunicado.

La interoperabilidad es un compromiso recogido en la Ley Vasca de Movilidad Sostenible, que establecía como objetivo su plena implantación antes de finalizar el presente año.

La implantación de la interoperabilidad ha sido coordinada por el CTB, gestor del sistema de validación y titular de la tarjeta de transporte de Bizkaia, así como centro compensador del sistema.