Bizkaibusek Gipuzkoako Mugi txartela onartuko du gaurtik aurrera
Horrela, hiru lurraldeetako erabiltzaileek ohiko txartelarekin Bizkaian mugitzeko aukera izango dute, ordainketa-sistema integratu eta homogeneo baten bidez.
Bizkaibusek Gipuzkoako Mugi txartela onartuko du ordainketa bide baliodun gisa bere sare osoan ostegunetik, abenduaren 18tik, Bizkaiko Foru Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez.
Neurri horrekin, Bizkaiko garraio publikoaren interoperabilitate prozesua amaitutzat jotzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiru lurralde historikoetako erabiltzaileei Bizkaian barrena beren ohiko txartelarekin bidaiatzeko aukera emanez, ordainketa sistema integratu eta homogeneo baten bidez.
Foru erakundearen arabera, aurrerapen horrek "urrats erabakigarria dakar Bizkaian erabat konektatutako garraio publikoaren sistema baterantz, lurralde kohesioa indartuz eta erabiltzaileen esperientzia hobetuz", beren ohiko txartela berme berberekin erabili ahal izango dutelako operadore desberdinetan.
Gainera, erabakia "beste mugarri bat da" EAEko edozein lurraldetako garraio txartel baten titular den edozein herritarrek Bizkaiko edozein garraiobidetan bere txartelarekin ordaindu ahal izatea helburu duen bidean, jatorrizko lurraldeari dagokiona ez izan arren.
"Horrela, interoperabilitatea deritzona gauzatzen da, Mugikortasun Jasangarriaren Euskal Legean jasotako konpromisoa, zeinak urte honen amaiera baino lehen erabat ezartzea xedatzen baitzuen", adierazi dute.
Interoperabilitatearen ezarpena Bizkako Garraio Partzuergoak koordinatu du, baliozkotze sistemaren kudeatzailea eta Bizkaiko garraio txartelaren titularra den aldetik, baita sistemaren konpentsazio zentroarena ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: EITB Maratoia, Talgo Euskadira itzuli da eta 2026rako aurreikuspen ekonomikoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Baserritar jantziak, maileguan: “Sarerik ez duten familiak etortzen dira gehienbat”
Orioko Herri Ikastolan baserritar jantziak maileguan uzteko egitasmoa antolatu dute, bigarren urtez jarraian, "piztu eta eragin" ekimenaren baitan. Arropak berrabiltzea du helburu, baita herrian sarerik ez duten familiei laguntzea ere. Abarkak, gonak, zapiak, artilezko galtzerdiak... Denetarik bildu dute, eta egunotan familiak hurbilduko dira behar duten hori jasotzera.
Zestoako kasuari buruz gizarte-zerbitzuek egindako txostena "ez zen zuzena", Arartekoaren teknikari baten arabera
Zestoako sei herritarren aurka atzo abiatutako epaiketaren bigarren saioan deklaratu du Herriaren Defendatzailea erakundeko langileak, defentsaren lekuko gisa.
Kirola, musika eta lan gogorra: 110 urteko Isabel donostiarraren sekretua
Isabel Etxeberriak, 110 urterekin, pianoa jotzen jarraitzen du, arratsaldero, Bartzelonako bere etxean. Betidanik egin izan du kirola, eta gaur egun ere oso bizimodu aktiboa duela kontatu digu. Bere iritziz, sasoiz zahartzeko, garrantzitsuagoa da maitasuna kontu materialak baino.
Eider Gotxi (Guggenheim Urdaibai Stop): "Herritarron lanari esker lortu da Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera geratzea"
Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko bertan behera gelditu eta biharamunean, erakundeen jarrera "zurrun eta inposatzailearen aurrean" herria garaile atera dela azpimarratu du Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren bozeramaileak. Garaipena jai giroan ospatzeko otsailaren 7rako Gernikan antolatu duten ospakizunean parte hartzeko deia egin die herritarrei. Bestalde, Gotxik ohartarazi du plataformaren bidea ez dela bukatzen eta ontziola Muruetatik ateratzea izango dela hurrengo erronka.
Gutxienez 11 kilometroko auto-ilarak AP-8an, Irunen, eta kamioiak ezin dira Biriatuko mugan zehar pasa
AP-8an, gutxienez 11 kilometroko auto-ilarak daude Irun parean, Baionarako noranzkoan, eta 0 kilometroan kamioientzako trafikoa arautzeko neurri bereziak aktibatu dira. Ibilgailu astunen murrizketak 05:00etatik 20:00etara egongo dira indarrean.
ETB ON aurkeztu dute, EITBren telebista plataforma digital berria
ETB ON plataforman zuzenekoen eskaintza handia eta EITB Taldearen edukirik onenak klik bakar batean topatuko ditu erabiltzaileak, nahi duen unean eta moduan ikusteko. Teknologia berri bat ardatz hartuta, Nahieran plataforma historikoa birformulatu eta etorkizunera begira jarri du EITBk.
Gernika, Bermeo eta Mundakako herri plataformek Busturialdea-Urdaibairako plan estrategikoa kritikatu dute
Ez daude ados Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak eskualderako egin duten inbertsio planarekin. Eskualdea zahartzen ari dela diote, gazteak kanpora joaten ari direlako ez dutelako bertan lan egin eta bizitzeko aukerarik. Beraz, lehendabizi enplegua eta etxebizitza planak behar direla diote.
Urdaibaiko Guggenheim museoa baztertu dute, proiektua iragarri eta 17 urtera
Bi urteko azterketa eta hamaika eztabaidaren ondoren, Urdaibaiko Guggenheim proiektua baztertzearen erabakia hartu du Patronatuak. Orain hilabete, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak azaldu zuen luze joko zuela museoa eraikitzeko lurrak garbitzea, bai eta egitasmoaren aurkako salaketak epaitegietan argitzea ere. Eta kalean proiektuak kritika andana jaso izan du talde ekologisten eta herritarren aldetik.