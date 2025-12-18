GARRAIOA
Bizkaibusek Gipuzkoako Mugi txartela onartuko du gaurtik aurrera

Horrela, hiru lurraldeetako erabiltzaileek ohiko txartelarekin Bizkaian mugitzeko aukera izango dute, ordainketa-sistema integratu eta homogeneo baten bidez.

MAM-eko argazkia: bizkaibus_
Bizkaibus. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaibusek Gipuzkoako Mugi txartela onartuko du ordainketa bide baliodun gisa bere sare osoan ostegunetik, abenduaren 18tik, Bizkaiko Foru Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez.

Neurri horrekin, Bizkaiko garraio publikoaren interoperabilitate prozesua amaitutzat jotzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiru lurralde historikoetako erabiltzaileei Bizkaian barrena beren ohiko txartelarekin bidaiatzeko aukera emanez, ordainketa sistema integratu eta homogeneo baten bidez.

Foru erakundearen arabera, aurrerapen horrek "urrats erabakigarria dakar Bizkaian erabat konektatutako garraio publikoaren sistema baterantz, lurralde kohesioa indartuz eta erabiltzaileen esperientzia hobetuz", beren ohiko txartela berme berberekin erabili ahal izango dutelako operadore desberdinetan.

Gainera, erabakia "beste mugarri bat da" EAEko edozein lurraldetako garraio txartel baten titular den edozein herritarrek Bizkaiko edozein garraiobidetan bere txartelarekin ordaindu ahal izatea helburu duen bidean, jatorrizko lurraldeari dagokiona ez izan arren.

"Horrela, interoperabilitatea deritzona gauzatzen da, Mugikortasun Jasangarriaren Euskal Legean jasotako konpromisoa, zeinak urte honen amaiera baino lehen erabat ezartzea xedatzen baitzuen", adierazi dute.

Interoperabilitatearen ezarpena Bizkako Garraio Partzuergoak koordinatu du, baliozkotze sistemaren kudeatzailea eta Bizkaiko garraio txartelaren titularra den aldetik, baita sistemaren konpentsazio zentroarena ere.

Garraio publikoa Bizkaibus Gizartea

