Osakidetza logra un noviembre histórico con 34 trasplantes en el Hospital de Cruces
Osakidetza ha cerrado un mes de noviembre histórico en materia de trasplantes con un total de 34 intervenciones realizadas en el Hospital Universitario de Cruces, según se recoge en la nota de prensa difundida por el ente sanitario. En concreto, se han llevado a cabo 25 trasplantes renales y 9 hepáticos, unas cifras que sitúan a este centro como uno de los más activos del Estado en este ámbito.
El Hospital Universitario Cruces, referente en Euskadi y en otras comunidades autónomas para el trasplante renal y hepático y acreditado como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) para el trasplante renal infantil, ha concentrado además gran parte de esta actividad en un periodo muy reducido. Un total de 23 de los 25 trasplantes renales se realizaron en solo 16 días, lo que exigió una planificación milimétrica y una coordinación estrecha entre equipos altamente especializados, tal y como se recoge en la nota de prensa.
Este volumen de actividad solo es posible en organizaciones con una estructura sólida, protocolos avanzados y profesionales altamente cualificados, según destaca Osakidetza. El logro ha sido posible gracias al trabajo de un amplio equipo multidisciplinar en el que participan profesionales de Nefrología, Urología, Cirugía Hepatobiliar y Trasplante, Inmunología, Coordinación de Trasplantes, Anestesia, Reanimación y Enfermería, además de otros servicios como Medicina Intensiva, Banco de Sangre, Infecciosas, Bioquímica, Anatomía Patológica y Radiología Intervencionista.
Más de cuatro décadas de actividad trasplantadora
Desde el inicio del programa de trasplante renal en 1979, Osakidetza ha superado los 5100 trasplantes renales en población adulta y pediátrica, de los que 62 han sido combinados hepato-renales, según se recoge en la nota de prensa. Solo en lo que va de año, el Hospital Universitario Cruces ha realizado 151 trasplantes renales, la mayoría procedentes de donante cadáver, además de 14 de donante vivo y cinco hepato-renales.
El programa de donante vivo, iniciado en 2006, ha permitido realizar hasta la fecha 320 trasplantes, incluidos los trasplantes cruzados, según los datos facilitados por Osakidetza. En el ámbito pediátrico, Cruces es centro de referencia estatal y ha realizado desde 1981 un total de 266 trasplantes renales a menores procedentes de Euskadi y de comunidades como Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón o Castilla y León.
En cuanto al trasplante hepático, el programa se inició en 1996 y acumula ya 1934 intervenciones, lo que sitúa al hospital entre los cinco centros del Estado con mayor volumen de actividad, según se recoge en la nota de prensa. La unidad realiza una media de 70 trasplantes hepáticos al año y atiende también a pacientes derivados desde Cantabria por la complejidad de sus casos.
Euskadi, referente en donación de órganos
Estos resultados se enmarcan en el alto nivel de donación de órganos en Euskadi, que en 2024 alcanza una tasa de 56,6 donantes por millón de habitantes, una de las más altas del mundo, según se recoge en la nota de prensa. Este dato refleja la coordinación entre los equipos sanitarios y extra sanitarios y la solidaridad de la sociedad vasca.
Gracias a esta elevada tasa de donación y a la intensa actividad trasplantadora, Osakidetza consolida su posición como referente estatal e internacional en trasplantes, tal y como subraya la nota informativa.
