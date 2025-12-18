Osakidetzak markak hautsi ditu: 34 transplante egin dituzte azaroan Gurutzetako Ospitalean
Zentroak 25 giltzurrun-transplante eta 9 gibel-transplante egin ditu hilabetean, eta arlo horretan Estatuan eta nazioartean duen lidergoa sendotu du.
Osakidetzak azaro historikoa itxi du transplanteen arloan, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean hilabetean 34 ebakuntza egin dituzte eta, osasun-erakundeak zabaldutako prentsa-oharrean jasotzen denez. Zehazki, 25 giltzurrun-transplante eta 9 gibel-transplante egin dira. Datu horien arabera, Espainiako zentro aktiboenetako bat da alor horretan.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea erreferentea da Euskadin eta beste autonomia-erkidego batzuetan giltzurruneko eta gibeleko transplanteen arloan, eta haurren transplanterako zentro, zerbitzu eta erreferentzia-unitate (CSUR) gisa akreditatuta dago. Gainera, jarduera horren zati handi bat oso denbora gutxian kontzentratu da. Guztira 25 giltzurrun transplanteetatik 23 hamasei egunean egin ziren, eta horretarako plangintza milimetrikoa eta koordinazio estua egin behar izan zuten taldeek, prentsa oharrean jasotzen denez.
Jarduera-bolumen hori egitura sendoa, protokolo aurreratuak eta kualifikazio handiko profesionalak dituzten erakundeetan baino ez da posible, Osakidetzak nabarmendu duenez. Lorpena diziplina anitzeko talde zabal baten lanari esker lortu da, Nefrologia, Urologia, Kirurgia Hepatobiliarra eta Transplanteak, Immunologia, Transplanteen Koordinazioa, Anestesia, Bizkortzea eta Erizaintzako profesionalek parte hartzen dute, baita beste zerbitzu batzuetakoek ere (Medikuntza Intentsiboa, Odol Bankua, Infekziosoak, Biokimika, Anatomia Patologikoa eta Erradiologia Interbentzionista).
Transplante-jardueran lau hamarkada baino gehiago
Giltzurrun-transplanteen programa hasi zenetik (1979), Osakidetzak 5.100 giltzurrun-transplante baino gehiago egin ditu helduetan eta pediatrian, eta horietatik 62 gibel- eta giltzurrun-transplante konbinatuak izan dira, prentsa-oharrean jasotzen denez. Aurten, oraingoz, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak 151 giltzurrun-transplante egin ditu.
2006an hasitako emaile biziaren programari esker, orain arte 320 transplante egin dira, transplante gurutzatuak barne, Osakidetzak emandako datuen arabera. Pediatriari dagokionez, Gurutzeta erreferentzia-zentroa da Estatuan, eta 1981etik 266 giltzurrun-transplante egin dizkie Euskaditik eta Nafarroatik, Kantabriatik, Asturiastik, Galiziatik, Aragoitik edo Gaztela eta Leondik etorritako adingabeei.
Gibeleko transplanteei dagokienez, programa 1996an hasi zen, eta, harrezkero, 1.934 ebakuntza dituzte. Hala, ospitalea jarduera-bolumen handiena duten Estatuko bost zentroen artean dago, prentsa-oharrean jasotzen denez. Unitateak, batez beste, gibeleko 70 transplante egiten ditu urtean, eta Kantabriatik bideratutako pazienteak ere artatzen ditu, kasuen konplexutasunaren arabera.
Euskadi, organoen dohaintzan erreferente
Emaitza horiek Euskadiko organoen donazio maila altuaren barruan kokatzen dira, 2024an milioi biztanleko 56,6 emaileko tasara iristen baita, munduko altuenetakoa, prentsa oharrean jasotzen denez. Datu horrek osasun arloko eta osasunaz kanpoko taldeen arteko koordinazioa eta euskal gizartearen elkartasuna islatzen du.
Donazio-tasa handi horri eta transplante-jarduera biziari esker, Osakidetzak transplanteetako Estatuko eta nazioarteko erreferente gisa duen posizioa sendotu du, informazio-oharrak azpimarratzen duenez.
