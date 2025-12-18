Bilboko aireportua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Loiun lurreratu behar ziren hamahiru hegaldi desbideratu behar izan dituzte

Hego haizearen eraginez, Bilboko aireportuko pista ez da oso toki segurua izan hegazkinak lurreratzeko, eta Gasteizera, Biarritzera, Asturiasera eta Madrilera joan behar izan dira.

Haizea lurreratze batean Loiuko aireportuan.
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko aireportuan lur hartu behar zuten hamahiru hegaldi desbideratu behar izan dituzte, Bizkaia astindu duen hego haize bortitzaren ondorioz.

Aenako iturrien arabera, Alacant, Menorca, Londres, Paris, Madril, Tenerife, Bartzelona, Granada, Istanbul eta Munichetik abiatutako hamahiru hegaldik ezin izan dute Loiun lur hartu.

Gehienak Forondan lurreratu dira, Gasteizko aireportuan, eta bat Biarritzera desbideratu dute, baina beste batzuek urrunago dauden Asturias eta Madrilen bukatu dute.

Haizea 10:30etatik aurrera hasi da eragina izaten aireko zirkulazioan. Hala ere, Madril, Munich eta Frankfurtetik etorritako hegaldiek Bizkaian lur hartzea lortu dute.

Bilboko Aireportua

Zure interesekoa izan daiteke

VACAS Y TERNEROS LIMOUSIN DE UN AMIGO EN ERANDIO-GOIKOA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko

Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X