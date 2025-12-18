EITB Maratoia
EITB Maratoia recauda 361 665 euros para la investigación del envejecimiento saludable

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkartasunak 361.665 euro bildu ditu EITB Maratoian zahartze osasuntsu baten alde
author image

EITB

Última actualización

Otro año más, cientos de personas y entidades han dado lo mejor de sí para recaudar fondos destinados a la investigación del envejecimiento saludable. En total, a lo largo de toda la jornada, EITB Maratoia ha logrado sumar 361 665 euros, una cifra que todavía puede seguir creciendo gracias a las donaciones de los próximos días.

Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

