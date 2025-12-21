La A-1 permanecerá cerrada durante varios días a la altura de Iruraiz-Gauna, sentido Irun, tras el incendio de un camión

El incendio de un cambión este pasado sábado en la A-1 a la altura de Iruraiz-Gauna (Araba) mantendrá la vía totalmente cortada durante varios días en dirección Irun, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Según las fuentes, el asfalto de la citada vía se vio afectado por el incendio, y deberá ser reparado antes de ser reabierto al tráfico.

Los trabajos de reparación durarán “varios días”, con lo que el tráfico en dirección Irun se desvía en ese punto por la A-3100 hasta justo antes de llegar a Salvatierra, donde se puede circular de nuevo por la A-1.