TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La A-1 permanecerá cerrada durante varios días a la altura de Iruraiz-Gauna, sentido Irun, tras el incendio de un camión

El incendio causó desperfectos en el asfalto, que debe ser reparado. El tráfico se desvía por la A-3100 hasta volver a incorporarse a la autovía justo antes de llegar a Salvatierra.
Camión incendiado en Iruraiz-Gauna (Araba). Foto: EITB
Euskaraz irakurri: A-1 errepidea itxita egongo da hainbat egunez Iruraiz-Gauna parean, Irungo noranzkoan, kamioi batek su hartu ondoren
author image

EITB

Última actualización

El incendio de un cambión este pasado sábado en la A-1 a la altura de Iruraiz-Gauna (Araba) mantendrá la vía totalmente cortada durante varios días en dirección Irun, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Según las fuentes, el asfalto de la citada vía se vio afectado por el incendio, y deberá ser reparado antes de ser reabierto al tráfico.

Los trabajos de reparación durarán “varios días”, con lo que el tráfico en dirección Irun se desvía en ese punto por la A-3100 hasta justo antes de llegar a Salvatierra, donde se puede circular de nuevo por la A-1.

18:00 - 20:00
Reabierta la A-1 en Iruraiz-Gauna tras permanecer cortada por un incendio
Incendios Bomberos Araba-Álava Tráfico Ertzaintza Autopista AP-1 Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X