A-1 errepidea itxita egongo da hainbat egunez Iruraiz-Gaunan, Irungo noranzkoan, kamioi batek su hartu ondoren

Suteak kalteak eragin zituen asfaltoan, eta konpondu egin behar dute. Trafikoa A-3100 errepidetik bideratzen ari dira, Agurainera iritsi baino lehentxeago atzera autobian sartzeko.

Iruraiz-Gaunan (Araba) su hartu duen kamioia. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan A-1 errepidean, Iruraiz-Gaunan (Araba), kamioi batek su hartu ostean, errepidea erabat itxita egongo da hainbat egunez Irungo noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Aipatu iturrien arabera, suteak kalte egin zion asfaltoari, eta konpondu egin beharko dute trafikoari berriro ireki aurretik.

Konponketa lanek "egun batzuk" iraungo dutenez, Irunerako zirkulazioa A-3100 errepidetik bideratzen ari dira, Agurainera iritsi baino lehentxeago atzera autobian sartzeko.

