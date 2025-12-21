La Ertzaintza investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Bilbao

La Ertzaintza investiga un tiroteo registrado sobre las tres de esta madrugada en el barrio bilbaíno de Bolueta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Según las mismas fuentes, el suceso se ha producido en las inmediaciones de un local de ocio nocturno.

Los agentes han recogido muestras de un proyectil y buscan ahora al autor de los disparos.