La Ertzaintza investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Bilbao

Ha sido en las inmediaciones de un local de ocio nocturno donde ahora se busca al autor de los disparos.
Euskaraz irakurri: Gaur goizaldean Bilbon izan den tiroketa bat ikertzen ari da Ertzaintza
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga un tiroteo registrado sobre las tres de esta madrugada en el barrio bilbaíno de Bolueta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Según las mismas fuentes, el suceso se ha producido en las inmediaciones de un local de ocio nocturno.

Los agentes han recogido muestras de un proyectil y buscan ahora al autor de los disparos.

Bilbao Ertzaintza Bizkaia Sociedad

