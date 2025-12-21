BIZKAIA
Gaur goizaldean Bilbon izan den tiroketa ikertzen ari da Ertzaintza

Gaueko aisialdirako lokal baten inguruan izan da, eta tiroen egilea bilatzen ari dira.

EITB

Azken eguneratzea

Gaur goizaldeko hirurak aldera Bilboko Bolueta auzoan izan den tiroketa bat ikertzen ari da Ertzaintza, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Aipatu iturrien arabera, gaueko aisialdirako lokal baten inguruan gertatu da.

Agenteek jaurtigai baten laginak jaso dituzte, eta tiroen egilea bilatzen ari dira.

Bilbo Ertzaintza Bizkaia Gizartea

