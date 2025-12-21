Miles de personas disfrutan de la feria de Santo Tomás en Bilbao
La lluvia y el ambiente invernal no han empañado las ganas de disfrutar de la feria. Miles de personas se han acercado hasta el Arenal para celebrar uno de los días más especiales del año.
El Gobierno Vasco activa el Plan de Vialidad Invernal en fase de seguimiento
Esta fase está operativa cuando la cota de nieve baja de 1.000 metros. El plan dispone de 215 máquinas quitanieves, siete grúas de retirada de vehículos pesados y 130 vehículos de apoyo disponibles.
La lluvia no empaña las tradicionales ferias de Santo Tomás de Bilbao y San Sebastián
Miles de personas han plantado cara al frío y a las precipitaciones, y pasean ya por los puestos del Arenal bilbaíno y los alrededores de la Plaza de la Constitución de San Sebastián.
La Ertzaintza investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Bilbao
Ha sido en las inmediaciones de un local de ocio nocturno donde ahora se busca al autor de los disparos.
Gran afluencia de gente en la feria de Santo Tomás de San Sebastián, aprovechando las primeras horas sin lluvia
Los talogiles no paran de trabajar desde primera hora de la mañana y los comercios de productos locales ofrecen también una oportunidad única para disfrutar en esta fiesta antesala de las navidades.
La A-1 permanecerá cerrada durante varios días a la altura de Iruraiz-Gauna, sentido Irun, tras el incendio de un camión
El incendio causó desperfectos en el asfalto, que debe ser reparado. El tráfico se desvía por la A-3100 hasta volver a incorporarse a la autovía justo antes de llegar a Salvatierra.
Cálido recibimiento a Olentzero y Mari Domingi en Baiona
Como en años anteriores, han llegado a la capital labortana en trainera a través del río Errobi. Ambos han subrayado que no sólo traerán regalos, sino también euskera y esperanza.
El invierno astronómico empieza este domingo y tendrá dos eclipses
La nueva estación comenzará a las 16:03 horas y acabará el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera. Ninguno de los dos eclipses serán visibles desde Euskal Herria.
Piden una solución habitacional para las personas malienses demandantes de asilo en Vitoria-Gasteiz
Una portavoz de los convocantes ha leído un manifiesto en el que ha recordado que estos malienses salieron de su país para huir de la guerra y la pobreza, y que tienen que esperar para tramitar su solicitud de asilo con unas gestiones que, "en la mayoría de los casos, se retrasa años".
Reabierta la A-1 en Iruraiz-Gauna tras permanecer cortada por un incendio
Un camión se ha incendiado este sábado cuando circulaba por la A-1 a la altura de la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna (Álava), lo que ha provocado el corte de esta vía en sentido Irun.