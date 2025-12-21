Feria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas disfrutan de la feria de Santo Tomás en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek gozatu dute Bilboko Santo Tomas feriaz
author image

EITB

Última actualización

La lluvia y el ambiente invernal no han empañado las ganas de disfrutar de la feria. Miles de personas se han acercado hasta el Arenal para celebrar uno de los días más especiales del año.

Bilbao Feria de Santo Tomás 2025 Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X