Así han celebrado en Leioa un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela ospatu dute Leioan Gabonetako Loteriaren laugarren eta bosgarren sariak
EITB

En la Administración de Lotería ubicada en el centro comercial Artea, de Leioa, han entregado dos premios del sorteo extraordinario de la Loteria de Navidad 2025, en concreto, un cuarto premio (78477) y un quinto (77715).

