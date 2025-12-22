Zozketa berezia
Honela ospatu dute Leioan Gabonetako Loteriaren laugarren eta bosgarren sariak

Así han celebrado en Leioa el cuarto premio de la Lotería de Navidad
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Leioako Artea merkataritza-gunean 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bi sari banatu dituzte, zehazki, laugarren sari bat (78477) eta bosgarren bat (77715).

Leioa Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gabonetako Loteria Loteria Gizartea

