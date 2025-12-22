Honela ospatu dute Leioan Gabonetako Loteriaren laugarren eta bosgarren sariak
Leioako Artea merkataritza-gunean 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bi sari banatu dituzte, zehazki, laugarren sari bat (78477) eta bosgarren bat (77715).
Zure interesekoa izan daiteke
Igorreko errugbi taldeak 14 milioi banatu ditu hirugarren sariarekin (90693)
Hirugarren saria (90.693) oso banatua izan da. Zenbaki hau toki askotan saldu da, eta Euskal Herrian: Igorren, adibidez, 14 milioi euro baino gehiago utzi ditu. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eskuratu zituen saritutako hirugarren zenbaki horretako serie guztiak.
Lehen bosgarren sariek, 23112ak, 60649ak eta 77715ak, ia 400.000 euro utzi dituzte Euskal Herrian
Lehenak, 23112ak, 180.000 euro banatu ditu Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon. Bigarrenaren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da. 77715 zenbakia oso banatua dago eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da.
Autopsiaren arabera, atzo Barakaldon hilda aurkitu zuten emakumea indarkeriaz hil zuten
27 urteko gizon bat atxilotu dute gertakariekin zerikusia duelakoan. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du.
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) 14 milioi euro banatu ditu Igorren
Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.
79432, Loteriako sari nagusia
Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.
160.000 euro banatu dituzte Leioan, laugarren sari bat saldu da eta (78477)
Laugarren sarietako bat Bizkaiko udalerri horretako Artea merkataritza-gunean dagoen administrazioan saldu dute. Irabazleak 1.000 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko, edo 20.000 euro dezimo bakoitzeko (200.000 euro serieko). 25508 zenbakiari egokitu zaio bigarren laugarren saria, baina azken hori ez da Euskal Herrian saldu.
Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua
Zehazki, irabazle bakoitzak 125.000 euro jasoko ditu dezimo bakoitzeko (1.250.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 108.000 euro inguru jasoko dituzte.
Desfileak, kalejirak eta gutunak, hiriburuetan: badatoz Olentzero eta Mari Domingi!
Hiriburuak prestatzen ari dira Gabonetako protagonistei harrera egiteko: desfileak, kalejirak eta bereziki haurrei zuzendutako harrerak udaletxeetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Gasteizerako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Ibilgailu bat galtzadatik irten da eta kilometro eta erdi inguruko auto-ilarak daude; pertsona bat zauritu da. Bestalde, N-634 autobideak itxita jarraitzen du, Zumaia eta Getaria artean, olatu handiek eragindako itsasaldeko arriskuaren ondorioz.