Desfiles, kalejiras y entrega de cartas: así será la llegada de Olentzero y Mari Domingi
Las calles volverán a convertirse en escenario de celebración en la víspera de Navidad, con recorridos urbanos, desfiles y recepciones institucionales que permitirán a la infancia vivir de cerca una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo.
En Bilbao, Olentzero y Mari Domingi llegarán el 23 de diciembre a las 17:30 horas. Acompañados por los Galtzagorris, saludarán a las familias desde el balcón del Hotel Carlton y recorrerán la villa en kalejira hasta la plaza del Arriaga, donde se celebrará un espectáculo musical. Pasarán la noche en el Teatro Arriaga y, la mañana del día 24, volverán a recibir a las y los más pequeños.
Las calles de Donostia/San Sebastián volverán a llenarse de ambiente navideño el próximo 24 de diciembre, con la llegada de Olentzero y Mari Domingi a las 12:00 horas a la plaza de la Constitución. Tras el saludo inicial, recorrerán distintos barrios de la ciudad en un paseo que podrá seguirse en bicicleta, a partir de los 6 años, siguiendo la tradición de los últimos años. Durante el trayecto estarán acompañados por Galtzagorris y leñadores, y se anima a participar con traje de baserritarra y adornos navideños. Ya por la tarde, desde las 15:30 horas, las niñas y los niños podrán entregar sus cartas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
La cita en Vitoria-Gasteiz será también el 24 de diciembre, con una jornada que incluirá la recepción infantil y la tradicional cabalgata, que finalizará con el saludo desde la Balconada de San Miguel. La comitiva contará con cuatro carrozas, personajes mitológicos, grupos de teatro y colectivos tradicionales. En total, unas 400 personas participarán en el desfile.
Por su parte, Pamplona celebrará el desfile del Olentzero el 24 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, con un recorrido por las calles de la ciudad y recepción en el Ayuntamiento a las 19:30 horas. El acto está organizado por la Asociación Amigos del Olentzero.
Olentzero y Mari Domingi ya han llegado a la capital labortana en trainera a través del río Errobi. Ambos han subrayado que no sólo traerán regalos, sino también euskera y esperanza.
Las distintas celebraciones mantendrán viva la tradición navideña, combinando desfiles, música y encuentros directos con Olentzero y Mari Domingi en las principales ciudades.
