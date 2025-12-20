Navidad
Cálido recibimiento a Olentzero y Mari Domingi en Baiona

Olentzero eta Mari Domingi Baionan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Harrera jendetsua egin diete Baionan Olentzerori eta Mari Domingiri
EITB

Última actualización

Como en años anteriores, han llegado a la capital labortana en trainera a través del río Errobi. Ambos han subrayado que no sólo traerán regalos, sino también euskera y esperanza. 

Olentzero Baiona Navidad Sociedad

Olentzero eta Mari Domingi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Gran expectación en la sede de EITB en Bilbao para saludar a Olentzero y Mari Domingi y entregar las últimas cartas

Ambos han estado recogiendo cartas de los niños y haciéndose fotos con ellos este viernes por la tarde, antes de la kalejira por las calles de Bilbao, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que se podrá seguir en directo por streaming en eitb.eus, a partir de las 18:30 horas, con el relato de Anabel Arraiza y Aritz Mendiola. Esta emisión se podrá ver en ETB1 el miércoles por la tarde. 

