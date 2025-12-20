Gabonak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Harrera jendetsua egin diete Baionan Olentzerori eta Mari Domingiri

Olentzero eta Mari Domingi Baionan
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ohiturari jarraikiz, Errobi ibaian barrena traineruz heldu dira Lapurdiko hiriburura. Opariak ez ezik, euskara eta itxaropena ere ekarriko dituztela azpimarratu dute biek ala biek. 

Olentzero Baiona Gabonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X