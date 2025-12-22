Lotería de Navidad
La plantilla de Bimba y Lola, agraciada con el segundo premio

SAN SEBASTIÁN, 22/12/2025.- Trabajadoras de la sede de Bimba y Lola en San Sebastián celebran su suerte, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, vendidas por la empresa a la plantilla de esta firma de moda. EFE/ Javier Etxezarreta
Trabajadoras de la sede de Bimba y Lola en San Sebastián
Euskaraz irakurri: Bimba eta Lolako langileek bigarren saria jaso dute
EITB

Alegría entre las dependientas de la cadena de moda Bimba y Lola en Bilbao y San Sebastián tras resultar agraciadas con el segundo premio de la Lotería de Navidad (70.048), número con el que jugaba la empresa. Se llevan 125.000 por cada décimo.

Lotería Lotería de Navidad Moda Bizkaia Gipuzkoa Bilbao Donostia-San Sebastián Sociedad

