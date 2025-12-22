Gabonetako loteria
Bimba y Lola saltokiko langileei bigarren saria egokitu zaie

SAN SEBASTIÁN, 22/12/2025.- Trabajadoras de la sede de Bimba y Lola en San Sebastián celebran su suerte, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, vendidas por la empresa a la plantilla de esta firma de moda. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Bimba y Lolako langileak, Donostian

EITB

Azken eguneratzea

Bigarren sariak (70.048) zoriona banatu du Bilboko eta Donostiako Bimba eta Lola moda kateko saltzaileen artean, zenbaki horrekin jokatzen baitzuen enpresak. 125.000 euro jasoko dituzte dezimo bakoitzeko.

Loteria Gabonetako Loteria Moda Bizkaia Gipuzkoa Bilbo Donostia Gizartea

