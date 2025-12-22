Sanidad actualiza el calendario vacunal de 2026 introduciendo la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en adultos
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinará 34,5 millones de euros a vacunas en 2026, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi para introducir nuevas vacunas tanto en los calendarios de la población adulta como en la infantil, para continuar reforzando la inmunidad de la población.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha realizado una serie de modificaciones en el calendario vacunal de la Comunidad Autónoma Vasca para 2026, tanto en la pauta de vacunación para adultos como en la infantil.
"El calendario de vacunaciones está en constante revisión a lo largo de toda la vida, para su actualización en función de las últimas evidencias científicas y recomendaciones de los organismos técnicos", explica en una nota informativa el Gobierno Vasco, por lo que, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), se incorporarán nuevas vacunas a los calendarios.
Concretamente, la inversión en vacunas el próximo año se incrementa un 5%, con una partida de 29,5 millones de euros, a los que se suman otros 5 millones adicionales para la adquisición de vacunas de la gripe.
La Dirección de Salud Pública ha informado ya a los y las profesionales de Osakidetza, colegios profesionales sanitarios y red de centros sanitarios privados de Euskadi, de los cambios introducidos y los criterios a aplicar en cada caso.
VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA
La principal novedad en el calendario vacunal de la población adulta para 2026 es la inclusión de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), para los siguientes grupos de riesgo:
- Personas trasplantadas de pulmón, independientemente del tiempo transcurrido desde el trasplante.
- Personas que hayan recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o CAR-T en los dos últimos años, a partir de los 6 meses desde el tratamiento o desde el trasplante.
En cuanto a la vacunación frente al herpes zóster, se recomienda para los grupos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por sus condiciones de salud. También se aconseja la vacunación oportunista (aprovechando cualquier consulta del o la paciente) a las personas de 65, 66 y 75 años. Asimismo, se recomienda completar con dos dosis las pautas de vacunación previamente iniciadas y que aún tienen pendiente la segunda administración.
Finalmente, se recomienda la vacunación oportunista frente al neumococo en la población adulta de 65 o más años, mediante VCN20 que conjuga una veintena de serotipos diferentes.
CALENDARIO VACUNAL INFANTIL
En el calendario infantil, son dos las actualizaciones que se introducen en 2026:
Por una parte, se sustituye la vacuna contra el tétanos-difteria administrada a los 16 años por la vacuna combinada que incorpora también la tosferina (tétanos-difteria-tosferina), aumentando el refuerzo frente a la tosferina después del incremento observado durante 2024.
Igualmente, se sustituye la vacuna contra el meningococo C por una vacuna más amplia, tetravalente, contra el meningococo A, C, W-135 e Y, en las dosis correspondientes a los 4 y 12 meses de edad.
