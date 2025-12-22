TXERTAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026ko txertaketa egutegia eguneratu du Osasun Sailak, helduentzat arnas birus sintzitialaren aurkako txertoa sartuz

34,5 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak txertoetara 2026an, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearen gomendioak aintzat hartu, eta txerto berriak sartuz heldu zein haurren egutegietan, herritarren immunitatea indartzen jarraitzeko.

Osakidetza vacunación vacuna txertoa
Gizonezko bat txertoa jasotzen. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak aldaketa batzuk egin ditu 2026rako Euskal Autonomia Erkidegoko txertaketa-egutegian, bai helduen txertoetan, bai haurren txertoetan. "Bizitza osoan zeharreko txertaketen egutegia etengabe berrikusten ari da, azken ebidentzia zientifikoen arabera eta erakunde teknikoen gomendioen arabera eguneratze aldera", azaldu du Jaurlaritzak. Horregatik, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearen gomendioak aintzat hartuta, txerto berriak sartuko dira egutegietan, inbertsioa % 5 handituz, eta 29,5 milioi euro bideratuz horretara. Aparte, beste 5 milioi euro bideratuko dira gripearen kontrako txertoak erostera.

Irizpide eguneraketa honen berri eman zaie jada Osakidetzako, osasun-elkargo profesionaletako eta Euskadiko osasun-zentro pribatuen sareko profesionalei. 

HELDUEN TXERTAKETA

2026rako helduen txertaketa-egutegiaren berritasun nagusia arnas birus sintzitialaren aurkako txertoa jartzea da, honako arrisku-talde hauetarako:

  • Birika-transplantea egin zaien pertsonak, transplantea egin zenetik igarotako denbora edozein izanik ere.
  • Azken bi urteetan zelula ama hematopoietikoen (TPH) edo CAR-Ten transplantea jaso duten pertsonak, tratamendutik edo transplantetik 6 hilabetera.

Zoster herpesaren aurkako txertaketa ere gomendatzen da osasun-baldintzengatik gaixotasuna garatzeko arrisku handiena duten taldeentzat. 65, 66 eta 75 urteko pertsonei txertaketa oportunista egitea gomendatzen da (pazientearen edozein kontsulta baliatuta). Era berean, aurretik hasi duten eta oraindik bigarren txertoa hartzeke duten pertsonen txertaketa-jarraibideak bi dosirekin osatzea ere gomendatzen da.

Azkenik, pneumokokoaren aurkako txertaketa oportunista gomendatzen da 65 urte edo gehiagoko helduentzat, VCN20ren bidez —hogei bat serotipo desberdin biltzen ditu—.

Helduaren txertaketa egutegia

HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA

Haurren egutegian bi eguneratze sartu dira 2026an:

Batetik, 16 urterekin jartzen den tetanos-difteriaren aurkako txertoaren ordez, kukutxeztula ere barne hartzen duen txerto konbinatua (tetanos-difteria-kukutxeztula) jarriko da, eta, hartara, kukutxeztularen aurkako errefortzua handituko da, 2024an ikusitako gorakadaren ondoren.  

Era berean, C meningokokoaren aurkako txertoaren ordez, A, C, W-135 eta Y meningokokoaren aurkakoa txerto zabalagoa, tetrabalentea, jarriko da, 4 eta 12 hilabeteko adinari dagozkion dosietan.

Haurren txertaketa egutegia
Osasuna Txertoak Osakidetza Eusko Jaurlaritza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X