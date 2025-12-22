2026ko txertaketa egutegia eguneratu du Osasun Sailak, helduentzat arnas birus sintzitialaren aurkako txertoa sartuz
34,5 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak txertoetara 2026an, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearen gomendioak aintzat hartu, eta txerto berriak sartuz heldu zein haurren egutegietan, herritarren immunitatea indartzen jarraitzeko.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak aldaketa batzuk egin ditu 2026rako Euskal Autonomia Erkidegoko txertaketa-egutegian, bai helduen txertoetan, bai haurren txertoetan. "Bizitza osoan zeharreko txertaketen egutegia etengabe berrikusten ari da, azken ebidentzia zientifikoen arabera eta erakunde teknikoen gomendioen arabera eguneratze aldera", azaldu du Jaurlaritzak. Horregatik, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearen gomendioak aintzat hartuta, txerto berriak sartuko dira egutegietan, inbertsioa % 5 handituz, eta 29,5 milioi euro bideratuz horretara. Aparte, beste 5 milioi euro bideratuko dira gripearen kontrako txertoak erostera.
Irizpide eguneraketa honen berri eman zaie jada Osakidetzako, osasun-elkargo profesionaletako eta Euskadiko osasun-zentro pribatuen sareko profesionalei.
HELDUEN TXERTAKETA
2026rako helduen txertaketa-egutegiaren berritasun nagusia arnas birus sintzitialaren aurkako txertoa jartzea da, honako arrisku-talde hauetarako:
- Birika-transplantea egin zaien pertsonak, transplantea egin zenetik igarotako denbora edozein izanik ere.
- Azken bi urteetan zelula ama hematopoietikoen (TPH) edo CAR-Ten transplantea jaso duten pertsonak, tratamendutik edo transplantetik 6 hilabetera.
Zoster herpesaren aurkako txertaketa ere gomendatzen da osasun-baldintzengatik gaixotasuna garatzeko arrisku handiena duten taldeentzat. 65, 66 eta 75 urteko pertsonei txertaketa oportunista egitea gomendatzen da (pazientearen edozein kontsulta baliatuta). Era berean, aurretik hasi duten eta oraindik bigarren txertoa hartzeke duten pertsonen txertaketa-jarraibideak bi dosirekin osatzea ere gomendatzen da.
Azkenik, pneumokokoaren aurkako txertaketa oportunista gomendatzen da 65 urte edo gehiagoko helduentzat, VCN20ren bidez —hogei bat serotipo desberdin biltzen ditu—.
HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA
Haurren egutegian bi eguneratze sartu dira 2026an:
Batetik, 16 urterekin jartzen den tetanos-difteriaren aurkako txertoaren ordez, kukutxeztula ere barne hartzen duen txerto konbinatua (tetanos-difteria-kukutxeztula) jarriko da, eta, hartara, kukutxeztularen aurkako errefortzua handituko da, 2024an ikusitako gorakadaren ondoren.
Era berean, C meningokokoaren aurkako txertoaren ordez, A, C, W-135 eta Y meningokokoaren aurkakoa txerto zabalagoa, tetrabalentea, jarriko da, 4 eta 12 hilabeteko adinari dagozkion dosietan.
Barakaldoko 54 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan dela baieztatu dute
27 urteko gizon bat atxilotu dute ustezko hiltzaile gisa. Agintariek hilketa gaitzetsi eta elkarretaratzea deitu dute biharko: 12:00etan, Barakaldoko Herriko Plazan. Argitan talde feministak, bestalde, beste bilkura bat deitu du astearterako, 19:00etan Bide Onera plazan.
Auto baten gidaria hil da GI-636 errepidean, Lezon, kamioi batekin aurrez aurre talka eginda
Errepidea itxita dago bi noranzkoetan, eta lau kilometrorainoko auto-ilarak sortzen ari dira Irunerako noranzkoan. Donostiarako norabidean ere auto-ilara luzeak sortu dira.
Abadiñoko bizilagunak, hunkituta, sari nagusiko dezimoak kultur elkarte bati esker eskuratu dituzte eta
79432 zenbakiari egokitu zaio Gabonetako Loteriaren zozketa bereziaren sari nagusia, seriko lau milioi euroko saria dakar (dezimo bakoitzeko 400.000 euro).
Bimba y Lola saltokiko langileei bigarren saria egokitu zaie
Bigarren sariak (70.048) zoriona banatu du Bilboko eta Donostiako Bimba y Lola moda kateko saltzaileen artean, zenbaki horrekin jokatzen baitzuen enpresak. 125.000 euro jasoko dituzte dezimo bakoitzeko.
Lau bosgarren sarik (23112, 60649, 77715 eta 41716) 400.000 eurotik gora utzi dituzte Euskal Herrian
Lehenak, 23112ak, 180.000 euro banatu ditu Usurbilgo Urbil merkataritza-gunean eta Bilbon. 60649aren serie bat Gasteizen, Leclerc saltokian, jausi da, eta 41716ren beste bat, Donostian . 77715 zenbakia oso banatua egon da eta Iruñean, Bilbon eta Leioan jausi da.
Igorreko errugbi taldeak 14 milioi banatu ditu hirugarren sariarekin (90693)
Hirugarren saria (90.693) oso txoko askotan banatu da. Zenbakia toki askotan saldu da. Igorren, adibidez, 14 milioi euro baino gehiago utzi ditu. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eskuratu zituen saritutako hirugarren zenbaki horretako serie guztiak.
Honela ospatu dute Leioan Gabonetako Loteriaren laugarren eta bosgarren sariak
Leioako Artea merkataritza-gunean 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa bereziko bi sari banatu dituzte, zehazki, laugarren sari bat (78477) eta bosgarren bat (77715).
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) 14 milioi euro banatu ditu Igorren
Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 48.000 euro inguru jasoko dituzte.
79432, Loteriako sari nagusia
Gabonetako Loteriaren lehen sariak 400 000 euro emango dizkio dezimoari, 4 milioi euro serieari.