Será noticia: Sorteo de la Lotería de Navidad, el día después de las elecciones en Extremadura y aviso amarillo por heladas

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA 22/12/2024
Bombo del sorteo de la Lotería de Navidad. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Gabonetako Loteriaren zozketa, Extremadurako hauteskundeen biharamuna eta abisu horia izotzagatik
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 22 de diciembre de 2025:

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 repartirá un total de 2772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 09:00 horas. El gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y de 58,62 euros en Navarra.

- El día después de las elecciones en Extremadura: El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y ha obtenido 29 escaños, uno más que en 2023. El PSOE se ha quedado con 18 escaños —diez menos—, su peor resultado de la historia en esta comunidad; VOX ha logrado 11 —seis más— y Unidas por Extremadura ha obtenido 7 escaños, tres más que hace dos años. Con estos datos, PP seguiría necesitando a Vox para gobernar.

- Aviso amarillo por heladas:  El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por heladas débiles en Álava hasta las 10:00 horas del lunes. Durante la mañana podría llover en puntos cercanos a la costa. La nubosidad será más abundante por la tarde y entondes las precipitaciones serán más probables. La cota de nieve rondará los 800-1000 m. y no se esperan cambios en las temperaturas. 

Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.

