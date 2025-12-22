Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 22 de diciembre de 2025:

- Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 repartirá un total de 2772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 09:00 horas. El gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y de 58,62 euros en Navarra.

- El día después de las elecciones en Extremadura: El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y ha obtenido 29 escaños, uno más que en 2023. El PSOE se ha quedado con 18 escaños —diez menos—, su peor resultado de la historia en esta comunidad; VOX ha logrado 11 —seis más— y Unidas por Extremadura ha obtenido 7 escaños, tres más que hace dos años. Con estos datos, PP seguiría necesitando a Vox para gobernar.

- Aviso amarillo por heladas: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por heladas débiles en Álava hasta las 10:00 horas del lunes. Durante la mañana podría llover en puntos cercanos a la costa. La nubosidad será más abundante por la tarde y entondes las precipitaciones serán más probables. La cota de nieve rondará los 800-1000 m. y no se esperan cambios en las temperaturas.