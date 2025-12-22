Será noticia: Sorteo de la Lotería de Navidad, el día después de las elecciones en Extremadura y aviso amarillo por heladas
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 22 de diciembre de 2025:
- Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 repartirá un total de 2772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 09:00 horas. El gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y de 58,62 euros en Navarra.
- El día después de las elecciones en Extremadura: El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y ha obtenido 29 escaños, uno más que en 2023. El PSOE se ha quedado con 18 escaños —diez menos—, su peor resultado de la historia en esta comunidad; VOX ha logrado 11 —seis más— y Unidas por Extremadura ha obtenido 7 escaños, tres más que hace dos años. Con estos datos, PP seguiría necesitando a Vox para gobernar.
- Aviso amarillo por heladas: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por heladas débiles en Álava hasta las 10:00 horas del lunes. Durante la mañana podría llover en puntos cercanos a la costa. La nubosidad será más abundante por la tarde y entondes las precipitaciones serán más probables. La cota de nieve rondará los 800-1000 m. y no se esperan cambios en las temperaturas.
El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja millones de euros en Igorre
En este caso, por cada décimo ganador se recibirán 50 000 euros (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
79432, premiado con el 'Gordo'
El primer premio de la Lotería de Navidad está dotado con 400 000 euros al décimo, 4 millones de euros a la serie.
Los primeros quintos premios, el 23112, el 60649 y el 77715, dejan un buen pellizco en Euskal Herria
El 23112 se ha vendido en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y Bilbao. Una serie del 60649 ha sido consignada en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc. El tercer quinto premio, el 77715, está muy repartido y se ha vendido en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).
Repartidos 160 000 euros de un cuarto premio (78477) en Leioa
Ocho décimos de uno de los cuartos premios han sido vendidos en la administración ubicada en el centro comercial Artea. El décimo ganador recibirá 20 000 euros (200 000 euros por serie), y en este caso no hay que aportar un 20 % a la Agencia Tributaria.
Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: 70048, vendido íntegro en Madrid
En concreto, cada décimo ganador recibirá 125 000 euros (1 250 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 108 000 euros.
Desfiles, kalejiras y entrega de cartas: así será la llegada de Olentzero y Mari Domingi
Las capitales ultiman los preparativos para recibir a los personajes navideños, con desfiles, kalejiras y recepciones municipales dirigidas especialmente a las niñas y los niños.
Retenciones en la N-1 en Tolosa por un accidente en sentido Gasteiz
La salida de calzada de un vehículo ha provocado atascos de alrededor de kilómetro y medio y una persona ha resultado herida. Por otra parte, la N-634 continúa cerrada entre Zumaia y Getaria debido al riesgo marítimo-costero provocado por el fuerte oleaje.
Vitoria-Gasteiz da vía libre a 21.000 viviendas con un modelo de ciudad que crece hacia dentro
El plan impulsa la rehabilitación de viviendas y abre la puerta a la conversión de locales en plantas bajas en viviendas, siempre que cumplan condiciones estrictas de habitabilidad. Además, permitirá usos hosteleros en azoteas de edificios como el Palacio Europa o el Mercado de Abastos y flexibiliza las normas en los polígonos industriales.
Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte hoy 2.772 millones de euros en premios
Se calcula que el gasto medio por habitante es de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.