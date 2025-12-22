Albiste izango dira: Gabonetako Loteriaren zozketa, Extremadurako hauteskundeen biharamuna eta abisu horia izotzagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa: 2.772 milioi euro banatuko ditu saritan Gabonetako Loteriaren Zozketa Bereziak, hots, iaz baino 70 milioi gehiago. Aurten 2.772 milioi euro banatuko ditu Zozketa, ohi bezala, Madrilgo Errege Antzokian egingo dute, 09:00etan hasita. Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa.
- Extremadurako hauteskundeen biharamuna: PPk irabazi ditu hauteskundeak Extremaduran, 29 eserlekurekin (2023an baino bat gehiago). PSOEk porrot handia jasan du eta 18 eserlekurekin geratu da (azken deialdian baino 10 gutxiago), VOXek 11 eskuratu ditu(sei gehiago), eta Unidas por Extremadurak 7, duela bi urte baino hiru gehiago. Datu horiekin, PPk Voxen beharra izaten jarraitzen du gobernatzeko.
- Abisu horia izotzagatik: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarri du 10:00ak arte, muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik Araban.
Gabonetako Loteriaren bigarren saria: 70048, oso-osorik Madrilen saldua
Zehazki, hamargarren irabazle bakoitzak 125 000 euro jasoko ditu (1.250 000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo oso bat lortzen dutenek 108 000 euro inguru jasoko dituzte.
Desfileak, kalejirak eta gutunak ematea hiriburuetan: badatoz Olentzero eta Mari Domingi!
Hiriburuak prestatzen ari dira Gabonetako protagonistei harrera egiteko: desfileak, kalejirak eta bereziki haurrei zuzendutako harrerak udaletxeetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Tolosan, Gasteizerako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Ibilgailu bat galtzadatik irteten da eta kilometro eta erdi inguruko auto-ilarak daude; pertsona bat zauritu da. Bestalde, N-634 autobideak itxita jarraitzen du Zumaia eta Getaria artean olatu handiek eragindako itsasaldeko arriskuaren ondorioz.
21.000 etxebizitza berri egingo dituzte Gasteizen, eta hiria barrurantz haziko da
HAPO berrian, etxebizitzak zaharberritzeko erreztasunak emango dira eta lokalak beheko solairuetan etxebizitza bihurtzeko atea ireki da, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Gainera, Europa Jauregia edo Hornidura Merkatua bezalako eraikinen goiko solairuetan ostalaritza-erabilerak ahalbidetuko dira eta industrialdeetako arauak malgutuko dira.
Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa. Ikusteko dago Hego Euskal Herriak zortea alde duen, duela bi urte bezala. Zozketa 09:00etan hasiko da, eta ORAIN albiste zerbitzu digitalak zuzenean jarraituko du.
Gizon bat atxilotu dute Barakaldon hilda agertu den emakumearen kasuarekin zerikusia duelakoan
Emakumea bere etxean hilda aurkitu dute senideek, "indarkeria zantzuekin". Ikerketak aurrera jarraitzen du, eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak.
Euria gorabehera, giro ederrarekin ospatu dute San Tomas Bilbon eta Donostian
Negu giroa nagusitu da, baina horrek ez ditu bisitariak kikildu, eta milaka pertsona ibili dira Bizkaiko hiriburuan eta Gipuzkoakoan hara eta hona.
51 urteko gizonezko bat hil da A-1 autobian, Agurain parean izandako istripu batean
Kamioi batek eta auto batek talka egin dute, Irungo noranzkoan. Autoan zihoan beste pertsona, 59 urteko gizasemea, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Emakume baten gorpua agertu da Barakaldoko etxebizitza batean, "indarkeria zantzuekin"
Emakumearen senideek Ertzaintzari jakinarazi diotenez, konorterik gabe aurkitu dute bere etxean goizean. Bertaratu ostean, heriotza baieztatu eta ikerketa abiatu du Ertzaintzak gertatua argitzeko.