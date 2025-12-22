TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Gabonetako Loteriaren zozketa, Extremadurako hauteskundeen biharamuna eta abisu horia izotzagatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA 22/12/2024
Gabonetako Loteriaren zozketako bonboa. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa: 2.772 milioi euro banatuko ditu saritan Gabonetako Loteriaren Zozketa Bereziak, hots, iaz baino 70 milioi gehiago. Aurten 2.772 milioi euro banatuko ditu Zozketa, ohi bezala,  Madrilgo Errege Antzokian egingo dute, 09:00etan hasita. Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa.

- Extremadurako hauteskundeen biharamuna: PPk irabazi ditu hauteskundeak Extremaduran, 29 eserlekurekin (2023an baino bat gehiago). PSOEk porrot handia jasan du eta 18 eserlekurekin geratu da (azken deialdian baino 10 gutxiago), VOXek 11 eskuratu ditu(sei gehiago), eta Unidas por Extremadurak 7, duela bi urte baino hiru gehiago. Datu horiekin, PPk Voxen beharra izaten jarraitzen du gobernatzeko.

- Abisu horia izotzagatik: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarri du 10:00ak arte, muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik Araban.

