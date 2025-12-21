EXTREMADURAKO HAUTESKUNDEAK
PPk gehiengo absoluturik gabe irabazi du Extremaduran, eta PSOEk inoizko daturik txarrenak izan ditu

PPk 29 eserleku izango ditu (bat gehiago), PSOEk 18 (hamar gutxiago), VOXek 11 (sei gehiago), eta Unidas por Extremadurak 7 eserleku (hiru gehiago). PPk Voxen beharra du gobernatzeko.

Hauteskunde gauaren jarraipena Extremaduran. Argazkia: EuropaPress
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PPk irabazi ditu hauteskundeak Extremaduran, 29 eserlekurekin (2023an baino bat gehiago), botoen % 94,4 zenbatuta dagoenean.

PSOEk porrot handia jasan du eta 18 eserlekurekin geratu da (azken deialdian baino 10 gutxiago), VOXek 11 eskuratu ditu(sei gehiago), eta Unidas por Extremadurak 7, duela bi urte baino hiru gehiago.

Datu horiekin, PPk Voxen beharra izaten jarraitzen du gobernatzeko. Izan ere, 33 diputatu behar dira Extremadurako Asanbladan gehiengo absolutoa izateko. 

Gaurko zenbaketaren ondoren, kanpoan bizi direnen botoak batu beharko dira, eta, beraz, behin betiko datuak abenduaren 26an jakingo dira, baina ez da aldaketa handirik espero.

