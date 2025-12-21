ELECCIONES EN EXTREMADURA
El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

El PP consigue 29 escaños (uno más), el PSOE se queda con 18 (diez menos), VOX con 11 (seis más) y Unidas por Extremadura obtiene 7 escaños (tres más). Con estos resultados, PP sigue necesitando a Vox para gobernar. 

Infografía resultados Extremadura (EuropaPress)

Euskaraz irakurri: Extremadurako hauteskunde autonomikoetako emaitzak, 2025eko abenduak 21: PP garaile
Agencias | EITB

El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y ha obtenido 29 escaños, uno más que en 2023, según los datos oficiales con el 94,4 % de los votos escrutados.

El PSOE se ha quedado con 18 escaños -diez menos-, su peor resultado de la historia en esta comunidad; VOX ha logrado 11 -seis más- y Unidas por Extremadura ha obtenido 7 escaños, tres más que hace dos años.

Con estos datos, PP seguiría necesitando a Vox para gobernar. Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

Tras el recuento de hoy, se deberán sumar los votos de los residentes fuera, por lo que los datos definitivos se sabrá el 26 de diciembre, aunque no se esperan grandes variaciones.

X