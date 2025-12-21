El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico
El PP consigue 29 escaños (uno más), el PSOE se queda con 18 (diez menos), VOX con 11 (seis más) y Unidas por Extremadura obtiene 7 escaños (tres más). Con estos resultados, PP sigue necesitando a Vox para gobernar.
El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y ha obtenido 29 escaños, uno más que en 2023, según los datos oficiales con el 94,4 % de los votos escrutados.
El PSOE se ha quedado con 18 escaños -diez menos-, su peor resultado de la historia en esta comunidad; VOX ha logrado 11 -seis más- y Unidas por Extremadura ha obtenido 7 escaños, tres más que hace dos años.
Con estos datos, PP seguiría necesitando a Vox para gobernar. Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.
Tras el recuento de hoy, se deberán sumar los votos de los residentes fuera, por lo que los datos definitivos se sabrá el 26 de diciembre, aunque no se esperan grandes variaciones.
La participación en Extremadura es del 50,60 % a las 18:00 horas, cayendo 6,52 puntos respecto a 2023
890 985 personas tienen derecho a voto este domingo. Los sondeos, incluido el CIS, coinciden en la victoria del PP sin mayoría absoluta, el acusado descenso del PSOE, el fuerte avance de Vox y la subida de Unidas.
Esteban augura elecciones generales en España en 2026
Entrevistado en La Sexta, el presidente del PNV cree que "esto no aguanta año y medio", haciendo referencia al deseo manifestado por Pedro Sánchez de agotar la legislatura y llegar hasta verano de 2027 como presidente. Estaban ha añadido que "Sánchez no puede esconder la cabeza como una avestruz, ni ponerse detrás del burladero de VOX".
Ernai llama a los jóvenes a organizarse contra el ascenso de la ultraderecha
En una movilización llevada a cabo en Bilbao, la organización juvenil ha denunciado las ideas reaccionarias y constantes ataques contra el euskera. Con la quema de una bandera española ante la capitanía marítima, la organización juvenil ha reivindicado un Bilbao euskaldun, antifascista y feminista. Asimismo, se ha adherido a la huelga general convocada por ELA y LB para marzo y llama a los jóvenes a organizarse con la independencia como meta.
PSE-EE dice que EH Bildu debe desmarcarse definitivamente de las acciones realizadas por algunos jóvenes de la izquierda abertzale
Jose Ignacio Asensio ha hecho balance del año que termina, se ha mostrado satisfecho del trabajo que los socialistas han hecho tanto en la Diputación de Gipuzkoa como en el Gobierno Vasco, donde gobiernan en coalición con el PNV; pero muestra su preocupación por los últimos ataques que han llevado a cabo algunos jóvenes de la izquierda abertzale.
El nombramiento de Mancisidor como Ararteko y el enfrentamiento PP-EH Bildu en la Cámara vuelve a dividir a los partidos vascos
El portavoz y líder del PP Vasco, Javier De Andrés, ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada", aunque los populares siguen defendiendo que la coalición soberanista "es una anomalía política". EH Bildu, por su parte, ha criticado "la equidistancia" de PNV y PSE-EE, quienes han afeado la actitud de PP y de la coalición abertzale.
EH Bildu denuncia las puertas giratorias que hay en política
EH Bildu ha querido subrayar que se ese no es su modelo de hacer política, y que así no se está representando a la ciudadanía vasca.
Javier de Andrés admite que "quizás" no fueron "muy acertadas" sus palabras a EH Bildu
El parlamentario del Partido Popular Santiago López ha participado en el programa Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi en el que se ha referido a la polémica del jueves en el Parlamento.
Homenaje en Ondarroa a Txomin Letamendi, gudari torturado durante el franquismo
El Instituto Gogora acaba de reconocerle como víctima del franquismo, ya que Letamendi, asesinado por la policía franquista hace 75 años, fue torturado en Madrid. También fue miembro del PNV y símbolo de la resistencia antifranquista. Una vez recuperado su cuerpo, sus cenizas fueron difundidas en Artxanda.
Sánchez: "Es una muy buena noticia, que refuerza la estrategia para promover cuestiones de alto impacto en la ciudadanía"
El presidente del Gobierno español ha puesto en valor el trabajo realizado por el lehendakari para la puesta en marcha de la Macrorregión Atlántica, que promoverá sinergias para mejorar infraestructuras, conectividad y comunicaciones entre regiones participantes.