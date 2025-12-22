Vecinos de Abadiño celebran con emoción el ‘Gordo’, cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural

Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor. Las autoridades han condenado el crimen y han convocado una concentración de repulsa para este martes, a las 12:00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad fabril. Por su parte, el colectivo feminista Argitan ha llamado a otra concentración para el martes a las 19:00 horas.