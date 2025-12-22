SORTEO EXTRAORDINARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vecinas y vecinos de Abadiño celebran con emoción el 'Gordo', cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural

Vecinos de Abadiño celebran con emoción el ‘Gordo’, cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abadiñoko bizilagunak, hunkituta, Loteriaren sari nagusiko dezimoak kultur elkarte bati esker eskuratu ondoren
author image

EITB

Última actualización

El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).

Abadiño Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Lotería Lotería de Navidad Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X