Abadiñoko bizilagunak, hunkituta, sari nagusiko dezimoak kultur elkarte bati esker eskuratu dituzte eta

Vecinos de Abadiño celebran con emoción el ‘Gordo’, cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

79432 zenbakiari egokitu zaio Gabonetako Loteriaren zozketa bereziaren sari nagusia, seriko lau milioi euroko saria dakar (dezimo bakoitzeko 400.000 euro).

Abadiño Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Loteria Gabonetako Loteria Gizartea

