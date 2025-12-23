Olentzero
Evolución de Olentzero: De personaje temido y sucio, a figura bonachona

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olentzeroren bilakaera: Gizon arlote eta zikina izatetik lagunkoia eta garbia izatera
Ane Santesteban | EITB

Olentzero ha evolucionado de un personaje pagano temido, sucio, fumador y borracho, a una figura navideña bonachona, mucho más saludable y sin pipa. El carbonero y Mari Domingo son el reflejo de los cambios sociales y culturales vascos. La antropóloga Elixabete Imaz detalla cómo ha sido ese cambio. 

