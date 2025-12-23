Olentzero
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Olentzeroren bilakaera: Gizon arlote eta zikina izatetik lagunkoia eta garbia izatera

18:00 - 20:00
author image

Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Olentzero pertsonaia beldurgarri, zikin, erretzaile eta mozkor izatetik Gabonetako pertsonaia lagunkoia izatera pasa da. Horren itxura eta izaera asko aldatu dira, eta gaur gaurkoz olentzero piparik gabe eta txukun ageri zaigu. Ikazkina eta Mari Domingi euskal aldaketa sozial eta kulturalen isla dira. Hala azaldu du Elixabete Imaz antropologoak.

Olentzero Gabonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X