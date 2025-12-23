ARROLLAMIENTO
Muere una persona tras ser arrollada por el tren en Vitoria-Gasteiz

El arrollamiento se ha producido a las 14:30 horas y ha obligado a suspender la circulación de trenes. De momento no hay más detalles de las circunstancias que rodean a este trágico suceso.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Gasteizen trenak harrapatuta
Agencias | EITB

Última actualización

Una persona ha fallecido este martes tras ser arrollada por un tren en las inmediaciones de la estación de Vitoria-Gasteiz en un "punto no autorizado de paso", según han explicado desde Adif y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El arrollamiento se ha producido a las 14:30 horas y ha obligado a suspender la circulación de trenes, que una hora después del suceso permanece interrumpido.

Por el momento no ha trascendido si la persona fallecida era hombre y mujer y tampoco se tienen más detalles de las circunstancias que rodean a este trágico suceso.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

X