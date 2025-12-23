HARRAPAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat hil da Gasteizen, trenak harrapatuta

Harrapaketa 14:30ean izan da, eta trenen zirkulazioa bertan behera utzi behar izan dute. Oraingoz, ez dago gertaera tragiko horren inguruko xehetasun gehiagorik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da astearte honetan Gasteizen, Adifek eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman dutenez. Tren batek harrapatuta hil da, "baimenik gabeko pasagune batean", Gasteizko geltokiaren inguruan.

Ezbeharra 14:30ean jazo da, eta trenen zirkulazioa eten behar izan dute; izan ere, istripua gertatu eta ordubetera etenda jarratizen du zerbitzuak.

Momentuz, ez dute jakinarazi hildakoa gizonezkoa ala emakumezkoa zen, eta ez dute gertaera tragiko horren inguruko xehetasun gehiagorik eman.

Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Protesta en el exterior del Parlamento vasco durante el debate de los Presupuestos de 2026, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean

Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X