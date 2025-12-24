Alerta por aludes en los Pirineos

Un desprendimiento de nieve en Monte Perdido evidencia el alto riesgo de aludes en Pirineos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alerta elur-jausiengatik Pirinioetan: Monte Perdidon izandako elur-jausi batek agerian utzi du arrisku handia
author image

EITB

Última actualización

Las intensas nevadas de los últimos días han dejado hasta medio metro de nieve en los Pirineos aragoneses, elevando el peligro de aludes. Las imágenes, grabadas el lunes por un montañero en Monte Perdido, muestran una reciente avalancha y han llevado al Gobierno de Aragón a pedir máxima precaución a los vecinos y visitantes de las zonas de montaña.

España Nieve Sociedad

