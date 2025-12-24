El transporte público tendrá horarios especiales esta Nochebuena en Hego Euskal Herria

Los principales servicios de transporte público de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra aplicarán esta noche horarios especiales con motivo de la Nochebuena. Habrá adelantos en la finalización del servicio, y refuerzos nocturnos en algunos casos.

En Bilbao, el servicio de metro se detendrá a las 20:30 horas, y lo reanudará pasada la cena, a las 01:00 de la madrugada, cuando ofrecerá un horario nocturno especial. Por su parte, Bilbobus realizará sus últimas salidas entre las 20:00 y las 20:30, y no habrá servicio de Gautxori.

En Vitoria-Gasteiz, ni el tranvía ni el servicio de autobuses urbanos funcionarán por la noche. El último tranvía saldrá en dirección Salburua a las 20:30 y en sentido Ibaiondo a las 21:15, y el servicio no se retomará hasta las 10:00 de la mañana del jueves. Los autobuses interurbanos operados por Tuvisa finalizarán el servicio a las 20:00.

La red de Euskotren, de la que dependen tanto el tranvía de Bilbao como el Topo de San Sebastián, adelantará hoy la finalización del servicio en todas sus líneas. Además, mañana 25 de diciembre se retrasará el inicio del servicio y habrá una interrupción al mediodía, con recuperación de la normalidad a partir de las 17:00.

En San Sebastián, el autobús urbano de Dbus interrumpirá su servicio entre las 20:00 y las 20:30. A partir de las 00:30 y hasta las 06:00 de la mañana circularán los autobuses nocturnos.

En Navarra, y pese a que no se ha desconvocado la huelga del Transporte Urbano Comarcal, se prevé que el servicio de Villavesas funcione con casi total normalidad. El servicio se interrumpirá por completo a las 22:00 y se reanudará a la 1:00 de la madrugada, mientras que los autobuses nocturnos circularán hasta las 06:00.