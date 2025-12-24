Garraio publikoak ordutegi bereziak izango ditu Gabon gauean Hego Euskal Herrian
Zerbitzu batzuek arratsalde-gau honetan aurreratuko dituzte azken bidaiak, eta kasu batzuetan gaueko zerbitzua indartuko da.
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako garraio publikoko zerbitzu nagusiek ordutegi bereziak ezarriko dituzte gaur gauean, Gabon gaua dela eta. Aurrerapenak egongo dira zerbitzuaren amaieran, eta gaueko errefortzuak kasu batzuetan.
Bilbon, metro-zerbitzua 20:30ean geldituko da, eta afarien ostean hasiko da berriro, goizaldeko 01:00etan, gaueko ordutegi berezia eskainiko baitu. Bilbobusek, berriz, 20:00etatik 20:30era egingo ditu azken irteerak, eta ez da Gautxori zerbitzurik egongo.
Gasteizen, tranbiak eta hiri-autobusen zerbitzuak ez dute gauez funtzionatuko. Azken tranbia Salburuarantz abiatuko da 20:30ean eta Ibaiondorantz 21:15ean, eta zerbitzua ez da ostegun goizeko 10:00ak arte berrabiaraziko. Tuvisako hiriarteko autobusek 20:00etan amaituko dute zerbitzua.
Euskotrenen sarea, Bilboko tranbia eta Donostiako topo horren mende daude, zerbitzuaren amaiera aurreratuko du gaur bere linea guztietan. Gainera, bihar, abenduak 25, zerbitzuaren hasiera atzeratu egingo du eta eguerdian etena egongo da, 17:00etatik aurrera normaltasuna berreskuratuz.
Donostian, Dbus hiri-autobusak zerbitzua etengo du 20:00-20:30 inguruan, eta 00:30etik 06:00etara gaueko autobusak ibiliko dira.
Nafarroan, Eskualdeko Hiri Garraioko greba bertan behera utzi ez bada ere, Villavesaseko zerbitzuak ia normaltasun osoz funtzionatuko duela aurreikusten da. Joan-etorriak 22:00etan etengo dira eta goizaldeko 01:00etan hasiko dira berriro, gaueko autobusak 06:00ak arte ibiliko diren bitartean.
Zure interesekoa izan daiteke
Olentzero eta Mari Domingi Euskadiko hiribuetako umeekin izan dira
Olentzerok eta Mari Domingik azken bisita egin diete Euskadiko haurrei, Gabon gaueko opariak banatu aurretik. Hain zuzen, Bilboko Arriaga Antzokian, Basurtuko Ospitalean, Gasteizko Udalean eta Donostiako Unibertsitate Ospitalean izan da bikotea.
Nahi gabeko bakardadearen aurkako besarkadak
Gipuzkoako Foru Aldundiak 'Besarkaden jokoa' ekimen solidarioa jarri du martxan, opari-kutxa bat, "presak alde batera uzteko, pertsonak sentitzeko eta gogoratzeko" gonbidapenarekin. Dagoeneko salgai dago saltoki batzuetan, eta bildutako dirua Itxaropenaren Telefonoaren bi proiektutara bideratuko da.
12 urteko kartzela-zigorra eskatu dute bi gazterentzat, Donostian adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Eskolakide bat hiltzen saiatzea egotzi die gazteei Fiskaltzak. Dirudienez, erasotzailea "jeloskor" zegoen erasotutako adingabe bere bikotekidearekin "maite-jolasetan" ibiltzeagatik.
Artxandako parkeko horman izandako luizi baten ondorioz, ingurua itxi behar izan dute
Eremua hesitu dute eta obrak "proiektua amaitu bezain laster" egingo dituzte.
Olentzerok eta Mari Domingik agenda bizia dute gauean opariak banatu aurretik
Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldi nagusiak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egingo dira, eta harrerak, hiri-ibilbideak eta kabalgatak izango dira.
Denboraldiko lehen itsas txakur grisak ikusi dituzte euskal kostaldean
Adituek gomendatu dute behatzeko gunea ez argitaratzea, animalia horiengana ez hurbiltzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako", eta jatekorik ez ematea.
Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik magiaz eta ilusioz bete dituzte Bilboko kaleak
Euria eta eguraldi makurra izan bada ere, ez dira falta izan pertsonaia mitologikoak, musika eta dantza. Etxeko txikienek ikazkina aurrez aurre ikusi eta agurtzeko aukera ere izan dute.
Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
Azken hilketa matxista salatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko, elkarretaratzea egin du elkarte feministak.