Garraio publikoak ordutegi bereziak izango ditu Gabon gauean Hego Euskal Herrian

Zerbitzu batzuek arratsalde-gau honetan aurreratuko dituzte azken bidaiak, eta kasu batzuetan gaueko zerbitzua indartuko da.

Bilboko metroaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako garraio publikoko zerbitzu nagusiek ordutegi bereziak ezarriko dituzte gaur gauean, Gabon gaua dela eta. Aurrerapenak egongo dira zerbitzuaren amaieran, eta gaueko errefortzuak kasu batzuetan.

Bilbon, metro-zerbitzua 20:30ean geldituko da, eta afarien ostean hasiko da berriro, goizaldeko 01:00etan, gaueko ordutegi berezia eskainiko baitu. Bilbobusek, berriz, 20:00etatik 20:30era egingo ditu azken irteerak, eta ez da Gautxori zerbitzurik egongo.

Gasteizen, tranbiak eta hiri-autobusen zerbitzuak ez dute gauez funtzionatuko. Azken tranbia Salburuarantz abiatuko da 20:30ean eta Ibaiondorantz 21:15ean, eta zerbitzua ez da ostegun goizeko 10:00ak arte berrabiaraziko. Tuvisako hiriarteko autobusek 20:00etan amaituko dute zerbitzua.

Euskotrenen sarea, Bilboko tranbia eta Donostiako topo horren mende daude, zerbitzuaren amaiera aurreratuko du gaur bere linea guztietan. Gainera, bihar, abenduak 25, zerbitzuaren hasiera atzeratu egingo du  eta eguerdian etena egongo da, 17:00etatik aurrera normaltasuna berreskuratuz.

Donostian, Dbus hiri-autobusak zerbitzua etengo du 20:00-20:30 inguruan, eta 00:30etik 06:00etara gaueko autobusak ibiliko dira.

Nafarroan, Eskualdeko Hiri Garraioko greba bertan behera utzi ez bada ere, Villavesaseko zerbitzuak ia normaltasun osoz funtzionatuko duela aurreikusten da. Joan-etorriak 22:00etan etengo dira eta goizaldeko 01:00etan hasiko dira berriro, gaueko autobusak 06:00ak arte ibiliko diren bitartean.

