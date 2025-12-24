NAVIDAD
Olentzero y Mari Domingi recorren las ciudades y pueblos de Euskal Herria anunciando la Navidad

18:00 - 20:00
Desfile de Olentzero en Pamplona. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko hiri eta herrietan ibili dira Olentzero eta Mari Domingi, Eguberria iragarriz
author image

EITB

Última actualización

Una de las noches más mágicas del año es el momento de celebrar la Nochebuena, el solsticio de invierno y la nueva luz. Y Olentzero y Mari Domingi bajan a nuestros pueblos y ciudades para pasar estos momentos con todos ellos.

Olentzero Navidad Pamplona Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Tolosa Sociedad

Te puede interesar

Iñigo Urrutia, jurista eta administrazio zuzenbideko irakaslea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cuestionado la competencia en materia de política lingüística de la Administración y de los ayuntamientos en sus últimas resoluciones. Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo, señala que con estas últimas decisiones puede incrementarse la inestabilidad política.

