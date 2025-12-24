Regalos de última hora
Últimas compras antes de Navidad: la jornada de los vendedores

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gabonak baino lehenagoko azken ordua: saltzaileen eguna
EITB

Hoy es Nochebuena y las tiendas viven su momento más frenético. Prisas, nervios y pedidos de última hora marcan la jornada mientras las vendedoras hacen malabares para atender a todos los clientes. Echamos un vistazo al otro lado del mostrador en el día más intenso de la campaña navideña.

