Azken orduko opariak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Azken erosketak Gabonak baino lehen: saltzaileen eguna

COMPRAS NAVIDAD EROSKETAK EFE
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur Gabon gaua da, eta dendek unerik frenetikoena bizi dute. Presak, urduritasunak eta azken orduko eskaerek markatzen dute jardunaldia, saltzaileek bezero guztiei arreta emateko malabareak egiten dituzten bitartean. Gabonetako kanpainako egunik gogorrenean, mostradoreen beste aldera begiratu bat eman diogu.

Gabonak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X