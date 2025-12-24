Un desprendimiento en el muro del parque de la Huella de Artxanda obliga a cerrar la zona

El Ayuntamiento de Bilbao acometerá obras de refuerzo estructural o reposición de un muro del parque de La Huella, en Artxanda, en el que se ha detectado "inestabilidad" en el muro de mampostería primitiva perimetral, lo que ha provocado "el colapso parcial de un tramo". El entorno afectado ha sido vallado y acordonado y los trabajos darán comienzo "en cuanto el proyecto esté finalizado".

La incidencia fue comunicada y detectada el pasado 9 de diciembre y, tras una inspección técnica realizada ese mismo día, se constató el desprendimiento de unos cinco metros del muro, así como la presencia de fisuras y abombamientos en zonas adyacentes, que "evidencian un deterioro progresivo de la estructura".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha procedido al vallado y acordonamiento del entorno afectado, tanto en el paseo superior como en la zona inferior, con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias del parque y evitar riesgos mientras se adoptan "las medidas definitivas".

Paralelamente, se ha solicitado a una empresa especializada la elaboración de un estudio geológico-geotécnico para analizar el estado del muro y del talud sobre el que se asienta.

El informe técnico señala que la estructura, que carece de mortero de unión entre los bloques y de información detallada sobre su cimentación, presenta una longitud total aproximada de 280 metros que deberá ser inspeccionada en su conjunto, según ha explicado el Ayuntamiento.