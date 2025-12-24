Un desprendimiento en el muro del parque de la Huella de Artxanda obliga a cerrar la zona
El Ayuntamiento de Bilbao acometerá obras de refuerzo estructural o reposición de un muro del parque de La Huella, en Artxanda, en el que se ha detectado "inestabilidad" en el muro de mampostería primitiva perimetral, lo que ha provocado "el colapso parcial de un tramo". El entorno afectado ha sido vallado y acordonado y los trabajos darán comienzo "en cuanto el proyecto esté finalizado".
La incidencia fue comunicada y detectada el pasado 9 de diciembre y, tras una inspección técnica realizada ese mismo día, se constató el desprendimiento de unos cinco metros del muro, así como la presencia de fisuras y abombamientos en zonas adyacentes, que "evidencian un deterioro progresivo de la estructura".
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha procedido al vallado y acordonamiento del entorno afectado, tanto en el paseo superior como en la zona inferior, con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias del parque y evitar riesgos mientras se adoptan "las medidas definitivas".
Paralelamente, se ha solicitado a una empresa especializada la elaboración de un estudio geológico-geotécnico para analizar el estado del muro y del talud sobre el que se asienta.
El informe técnico señala que la estructura, que carece de mortero de unión entre los bloques y de información detallada sobre su cimentación, presenta una longitud total aproximada de 280 metros que deberá ser inspeccionada en su conjunto, según ha explicado el Ayuntamiento.
Te puede interesar
Piden 12 años de cárcel para dos jóvenes por intentar matar a un menor en Donostia
La Fiscalía acusa a los jóvenes de intentar acabar con la vida de un compañero de colegio “por celos”, tras enterarse de que intentaba "coquetear" con su novia.
Olentzero y Mari Domingi apuran su agenda antes de la noche más esperada
Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona acogen los principales actos de Olentzero y Mari Domingi, con recepciones, recorridos urbanos y cabalgatas para que las niñas y los niños puedan trasladarles en persona sus deseos antes de la noche de Navidad.
Avistan las primeras focas grises de la temporada en la costa vasca
Se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, los expertos recomiendan no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar", y no alimentarles.
Será noticia: La noche de Olentzero y Mari Domingi, Uvesco vuelve a manos vascas y concentraciones en Barakaldo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Olentzero y Mari Domingi llenan de magia e ilusión las calles de Bilbao
A pesar de la lluvia y mal tiempo, los más pequeños han podido disfrutar de los personajes mitológicos, música y bailes, así como pedirle al carbonero sus regalos en persona.
Argitan señala la violencia machista como estructural tras el asesinato ocurrido en Barakaldo
La asociación feminista se ha concentrado para denunciar el último asesinato machista y mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres.
Fallece una persona en Cabanillas, las Bárdenas Reales, tras sufrir un accidente con un quad
Se trata de un varón de 64 años que ha quedado atrapado bajo el quad que conducía cuando ha volcado por causas que se desconocen.
El Constitucional decidirá sobre los requisitos lingüísticos en el empleo público
El TSJPV ha decidido preguntar al TC si es constitucional o no que todos los puestos públicos deban tener asignado un perfil lingüístico. El auto cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados que opina que esta ley “no ocasiona ningún desequilibrio”. El Gobierno Vasco considera "muy grave" la decisión.
Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer
Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.