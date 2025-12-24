Artxandako parkeko horman izandako luizi baten ondorioz, ingurua itxi behar izan dute
Eremua hesitu dute eta obrak "proiektua amaitu bezain laster" egingo dituzte.
La Huella izeneko eskultura duen Artxandako parkeko horma bat berritzeko edo indartzeko lanak egingo ditu Bilboko Udalak. Izan ere, parke horretan, jatorrizko perimetro-harlangaitzezko horman “ezegonkortasuna” antzeman da, eta horrek “zati baten kolapsoa” eragin du. Hala, kaltetutako ingurunea hesitu dute, eta lanak “proiektua amaitu bezain laster” hasiko dira.
Gertakariaren berri abenduaren 9an eman zen, eta, egun horretan bertan egindako ikuskapen tekniko baten ondoren, hormaren bost bat metroko lur-jausia ikusi zen, bai eta ondoko inguruan pitzadurak eta sabelaldeak ere, "egituraren narriadura progresiboa erakusten dutenak".
Egoera horren aurrean, Udalak hesitu egin du eragindako ingurunea, bai goiko pasealekuan, bai beheko aldean, parkearen erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta arriskuak saihesteko, "behin betiko neurriak" hartzen diren bitartean.
Aldi berean, enpresa espezializatu bati azterketa geologiko-geotekniko bat egiteko eskatu zaio, hormaren eta ezpondaren egoera aztertzeko.
Txosten teknikoak adierazten duenez, egiturak ez du blokeen arteko lotura-morterorik, ezta zimenduei buruzko informazio xeherik ere, eta guztira 280 metro inguruko luzera du, Udalak azaldu duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
12 urteko kartzela-zigorra eskatu dute bi gazterentzat, Donostian adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Eskolakide bat hiltzen saiatzea egotzi die gazteei Fiskaltzak. Dirudienez, erasotzailea "jeloskor" zegoen erasotutako adingabe bere bikotekidearekin "maite-jolasetan" ibiltzeagatik.
Olentzerok eta Mari Domingik agenda bizia dute gauean opariak banatu aurretik
Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldi nagusiak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egingo dira, eta harrerak, hiri-ibilbideak eta kabalgatak izango dira.
Denboraldiko lehen itsas txakur grisak ikusi dituzte euskal kostaldean
Adituek gomendatu dute behatzeko gunea ez argitaratzea, animalia horiengana ez hurbiltzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako", eta jatekorik ez ematea.
Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik magiaz eta ilusioz bete dituzte Bilboko kaleak
Euria eta eguraldi makurra izan bada ere, ez dira falta izan pertsonaia mitologikoak, musika eta dantza. Etxeko txikienek ikazkina aurrez aurre ikusi eta agurtzeko aukera ere izan dute.
Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
Azken hilketa matxista salatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko, elkarretaratzea egin du elkarte feministak.
Pertsona bat hil da Cabanillasen, Errege Bardean, quad batekin istripua izanda
64 urteko gizonezkoa da hildakoa. Gidatzen ari zen quad-a irauli da, ikertzen ari diren arrazoiengatik, eta azpian harrapatuta geldiut da.
Auzitegi Konstituzionalak erabakiko du EAEko enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruz
EAEko Auzitegi Nagusiak Konstituzio Auzitegiari galdetu dio ea konstituzionala den edo ez EAEko lanpostu publiko guztiek hizkuntza-eskakizun bat ezarrita izatea. Epaileetako batek boto partikularra igorri du; bere ustez, zalantzan dagoen legeak ez du "inolako desorekarik eragiten". Eusko Jaurlaritzak "oso larritzat" jo du erabakia.
Gipuzkoak alzheimerraren arreta goiztiarrerako zerbitzu aitzindaria izango du 2026an
Donostian egongo da, eta Europako erreferente bihurtu nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.