Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Artxandako parkeko horman izandako luizi baten ondorioz, ingurua itxi behar izan dute

Eremua hesitu dute eta obrak "proiektua amaitu bezain laster" egingo dituzte.

Hormak ezegonkortasuna du. Argazkia: Bilboko Udala
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

La Huella izeneko eskultura duen Artxandako parkeko horma bat berritzeko edo indartzeko lanak egingo ditu Bilboko Udalak. Izan ere, parke horretan, jatorrizko perimetro-harlangaitzezko horman “ezegonkortasuna” antzeman da, eta horrek “zati baten kolapsoa” eragin du. Hala, kaltetutako ingurunea hesitu dute, eta lanak “proiektua amaitu bezain laster” hasiko dira.

Gertakariaren berri abenduaren 9an eman zen, eta, egun horretan bertan egindako ikuskapen tekniko baten ondoren, hormaren bost bat metroko lur-jausia ikusi zen, bai eta ondoko inguruan pitzadurak eta sabelaldeak ere, "egituraren narriadura progresiboa erakusten dutenak".

Egoera horren aurrean, Udalak hesitu egin du eragindako ingurunea, bai goiko pasealekuan, bai beheko aldean, parkearen erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta arriskuak saihesteko, "behin betiko neurriak" hartzen diren bitartean.

Aldi berean, enpresa espezializatu bati azterketa geologiko-geotekniko bat egiteko eskatu zaio, hormaren eta ezpondaren egoera aztertzeko.

Txosten teknikoak adierazten duenez, egiturak ez du blokeen arteko lotura-morterorik, ezta zimenduei buruzko informazio xeherik ere, eta guztira 280 metro inguruko luzera du, Udalak azaldu duenez.

Bilboko Udala Bilbo Artxanda Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X